В Киеве предлагают назвать улицу в честь Маккейна

27 августа 2018, 23:33

Инициаторы полагают, что американский сенатор сделал для Украины много важного.

Джон Маккейн на Евромайдане
Джон Маккейн поддерживал Украину, считает автор петиции / Twitter Сергея Лещенко

На сервисе электронных петиций Киевсовета 27 августа зарегистрировано предложение назвать улицу Жмеринскую или одну из новых киевских улиц именем американского сенатора-республиканца Джона Маккейна.

"Американский сенатор Джон Маккейн был великим человеком, он неоднократно посещал Киев в самые тяжелые времена, его помощь невозможно переоценить. Он был настоящим воином в битве за демократию с красной чумой! Он был большим другом и защитником Украины. Считаю, что его имя должно быть увековечено в названии одной из улиц нашего города!" - отмечает автор петиции Андрей Арсентьев.

Напомним, сенатор-республиканец Джон Маккейн умер в субботу, 25 августа, в возрасте 81 года. Ранее у него диагностировали рак мозга.

Как ранее сообщалось, "Главред" сделал подборку наиболее ярких цитат Маккейна о поддержке Украины.

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Киев улица переименование петиция Джон Маккейн
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