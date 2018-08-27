В Киеве предлагают назвать улицу в честь Маккейна

Инициаторы полагают, что американский сенатор сделал для Украины много важного.
На сервисе электронных петиций Киевсовета 27 августа зарегистрировано предложение назвать улицу Жмеринскую или одну из новых киевских улиц именем американского сенатора-республиканца Джона Маккейна.
"Американский сенатор Джон Маккейн был великим человеком, он неоднократно посещал Киев в самые тяжелые времена, его помощь невозможно переоценить. Он был настоящим воином в битве за демократию с красной чумой! Он был большим другом и защитником Украины. Считаю, что его имя должно быть увековечено в названии одной из улиц нашего города!" - отмечает автор петиции Андрей Арсентьев.
Напомним, сенатор-республиканец Джон Маккейн умер в субботу, 25 августа, в возрасте 81 года. Ранее у него диагностировали рак мозга.
Как ранее сообщалось, "Главред" сделал подборку наиболее ярких цитат Маккейна о поддержке Украины.