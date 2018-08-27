В Киеве предлагают назвать улицу в честь Маккейна

Джон Маккейн поддерживал Украину, считает автор петиции / Twitter Сергея Лещенко

На сервисе электронных петиций Киевсовета 27 августа зарегистрировано предложение назвать улицу Жмеринскую или одну из новых киевских улиц именем американского сенатора-республиканца Джона Маккейна.

"Американский сенатор Джон Маккейн был великим человеком, он неоднократно посещал Киев в самые тяжелые времена, его помощь невозможно переоценить. Он был настоящим воином в битве за демократию с красной чумой! Он был большим другом и защитником Украины. Считаю, что его имя должно быть увековечено в названии одной из улиц нашего города!" - отмечает автор петиции Андрей Арсентьев.

Напомним, сенатор-республиканец Джон Маккейн умер в субботу, 25 августа, в возрасте 81 года. Ранее у него диагностировали рак мозга.

Как ранее сообщалось, "Главред" сделал подборку наиболее ярких цитат Маккейна о поддержке Украины.