"Верните Крым и покиньте Донбасс": что говорил покойный Маккейн об Украине

26 августа 2018, 08:58

"Главред" вспоминает высказывания американского сенатора об Украине и не только.

Маккейн
Джон Маккейн / Reuters

В субботу, 25 августа, в США скончался сенатор Джон Маккейн. Недавно он принял решение прекратить лечение от рака, у него был диагноз агрессивной глиобластомы. 

Отметим, что Маккейна нередко называли другом Украины, он поддерживал Революцию Достоинства, приезжал на Майдан, а с начала аннексии Крыма и войны на Донбассе занял непримиримую позицию поддержки целостности Украины и противодействия путинской агрессии.

При этом Маккейн критиковал администрацию президента Барака Обамы за не предоставление Украине летального оружия для отражения агрессии, кроме того, он также часто критиковал и президента Дональда Трампа.

Маккейн был отмечен украинской наградой. Ему был вручен орден Свободы за весомый персональный вклад в укрепление отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки.

Отметим, что в 2016 году Маккейн посетил Широкино Донецкой области, где пообщался с украинскими военными на передовой.

Предлагаем вспомнить высказывания Маккейна об Украине и не только:

О предоставлении летального оружия Украине 

"Я давно утверждал, предоставление Украине оборонной летальной помощи не будет противоречить миру в Украине, которого крайне важно достичь. США будут поддерживать своих союзников и партнеров в борьбе в защиту собственного суверенитета и территориальной целостности".

О российской агрессии

В ответ на неопределенную позицию исполнительного директора корпорации Boeing Патрика Шенахэна относительно предоставления Украине летального оружия, Маккейн заявил:

"Вы не в курсе, господин Шенахэн, что Владимир Путин убил тысячи людей? Вы все это пропустили?"

О России и санкционном списке

В ответ на внесение его в санкционный список РФ Маккейн, которому закрыли въезд на территорию России иронично ответил:

"Пожалуй, мне не удастся провести весенние каникулы в Сибири, мои акции "Газпрома" пропали, а мой тайный банковский счет в Москве заморожен. Тем не менее, я никогда не прекращу усилий в поддержку свободы, независимости и территориальной целостности Украины, включительно с Крымом"

А за несколько дней до этого Маккейн заявил, что Россия – это не страна, а бензоколонка:

"Россия – автозаправочная станция, которая маскируется под страну. Это клептократия, коррупция. Это нация, экономика которой опирается исключительно на поставки нефти и газа. Поэтому экономические санкции важны"

О Владимире Путине

В интервью Маккейн называл Путина "бывшим полковником КГБ, который всегда мечтал возродить Российскую империю".

"Нет никакой "Америки прежде всего", когда доверяешь словам полковника КГБ, а не ЦРУ. Владимир Путин не занимается интересами Америки. Верить в обратное - это не просто наивно, это ставит под угрозу нашу национальную безопасность"

О захвате Россией Крыма и Донбасса

"Думаю, будет трусостью с нашей стороны не предоставить украинцам оружия, в котором они нуждаются для защиты от вторжения на их территорию. Единственный сценарий, который я вижу, это – верните Крым Украине, покиньте восточную Украину".

"Окончательная ответственность за это грубое нарушение суверенитета Украины лежит непосредственно на России Владимире Путине, под чьим руководством, финансированием, а также от снабжения войск и оружия которого полностью зависимы сепаратисты. Путин рассчитывает, что чем больше украинцев убьют его силы и его доверенные лица, тем больше украинской территории они смогут захватить".

Напомним, 19 июля 2017 года американские СМИ сообщили, что у 80-летнего Маккейна удалили сгусток крови над левым глазом. Анализ тканей, проведенный после этой процедуры, показал, что речь идет о глиобластоме — наиболее агрессивной форме опухоли мозга.

10 сентября 2017 года Маккейн заявил, что не может обрисовать в розовых тонах свою болезнь. "Прогноз довольно хорош. Я столкнулся с серьезной формой онкологического заболевания, не могу говорить о своем состоянии в розовых тонах, но результаты лечения превосходны", — сказал он.

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Украина агрессия России Джон Маккейн
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