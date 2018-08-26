В США скончался сенатор Джон Маккейн

В США скончался Джон Маккейн / Reuters

Сенатор США Джон Маккейн, которому диагностировали опухоль мозга, скончался в возрасте 81 года.

Ранее Маккейн решил прекратить лечение от рака. У него был диагноз агрессивной глиобластомы.

Президент США Дональд Трамп уже выразил соболезнования семье Маккейна.

"Мои глубочайшие соболезнования семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами!", - написал он в Twitter.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2018

Посольство Украины в США выразило соболезнования в связи с кончиной Маккейна.

"Мы скорбим вместе с вами и американским народом. Его огромный вклад в свободу и демократию Украины никогда не будет забыт. Сенатор Маккейн присоединился к украинскому народу на Майдане в Киеве зимой 2013 года, путешествуя на Донбасс в канун нового года 2015, чтобы поднять дух украинских солдат", - говорится в сообщении посольства на странице в Facebook.

Маккейн до политической карьеры служил в авиации. Во время войны во Вьетнаме его самолет был сбит, он был сбит и взят в плен, где провел более пяти лет.

Маккейн был избран сенатором в ноябре 1986 года от штата Аризона, с 1987 года работал в комитетах Сената по делам вооруженных сил, занимался проблемой американских военнослужащих, пропавших без вести во Вьетнаме.В 2000 году Маккейн участвовал в президентских праймериз от Республиканской партии, а в 2007 года Маккейн объявил о начале своей президентской избирательной кампании 2008 года.

Отметим, что Маккейн относится к числу сенаторов, выступающих с наиболее жесткой критикой в отношении России и призывал ввести новые санкции против РФ.

19 июля 2017 года американские СМИ сообщили, что у 80-летнего Маккейна удалили сгусток крови над левым глазом. Анализ тканей, проведенный после этой процедуры, показал, что речь идет о глиобластоме — наиболее агрессивной форме опухоли мозга.

10 сентября 2017 года Маккейн заявил, что не может обрисовать в розовых тонах свою болезнь. "Прогноз довольно хорош. Я столкнулся с серьезной формой онкологического заболевания, не могу говорить о своем состоянии в розовых тонах, но результаты лечения превосходны", — сказал он.