В России не скрывают радости из-за смерти Маккейна

Маккейн даже после смерти вызвал волну злорадства в России / zn.ua

Смерть легендарного американского сенатора Джона Маккейна спровоцировала шквал позитивных комментариев в российском сегменте соцсетей.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на своем канале в Telegram заявил, что Маккейн всегда был против России.

Умер сенатор Джон Маккейн. Он выделялся среди американских политиков ничем необъяснимой и непонятной неприязнью к России. Ему не нравился сам факт ее существования. На все воля Аллаха. Россия была, есть и будет!, — написал Кадыров.

Не стала скрывать свою радость от новости о смерти Макккейна и главред RT, российский журналист Маргарита Симоньян.

"Даже сочувствовать не могу. Могу только усилием воли запретить себе злорадствовать", - написала она.

Российский политолог Сергей Марков назвал Маккейна "Сенатор Зло", и заявил, что американец поддерживал террористов.

"Маккейн умер. Пустячок, а приятно", - написал российский журналист и блогер Максим Кононенко.

Подборку обрадовавшихся смерти Маккейна россиян собрал на своей странице в Facebook оппозиционный российский журналист Аркадий Бабченко.

Напомним, в субботу, 25 августа, в США скончался сенатор Джон Маккейн. Недавно он принял решение прекратить лечение от рака, у него был диагноз агрессивной глиобластомы.

Как ранее сообщалось, "Главред" сделал подборку наиболее ярких цитат Маккейна о поддержке Украины.