В Сеть выложили видео 1960-х годов с допросом Джона Маккейна в плену

Джон Маккейн служил в ВВС, когда началась Вьетнамская война / Reuters

Умерший в ночь на 26 августа сенатор Джон Маккейн прошел долгий и извилистый жизненный пусть - но одними из ключевых эпизодов в его жизни оказались участие в войне во Вьетнаме и его пленение вьетнамскими военными.

В 1967 году было снято видео с допросом Маккейна. На нем будущий сенатор отвечает на вопросы голоса за кадром об имени, количестве боевых вылетов и деталях того, как он был сбит над Ханоем.

Видео заканчивается словами Маккейна: "Я хочу сказать своей жене. Я в порядке. Я люблю ее и надеюсь увидеть ее снова".

В субботу, 25 августа, в США скончался сенатор Джон Маккейн. Недавно он принял решение прекратить лечение от рака, у него был диагноз агрессивной глиобластомы.

Читайте такжеСенатор Джон Маккейн принял решение прекратить лечение от ракаНапомним, 19 июля 2017 года американские СМИ сообщили, что у 80-летнего Маккейна удалили сгусток крови над левым глазом. Анализ тканей, проведенный после этой процедуры, показал, что речь идет о глиобластоме — наиболее агрессивной форме опухоли мозга.

10 сентября 2017 года Маккейн заявил, что не может обрисовать в розовых тонах свою болезнь. "Прогноз довольно хорош. Я столкнулся с серьезной формой онкологического заболевания, не могу говорить о своем состоянии в розовых тонах, но результаты лечения превосходны", — сказал он.