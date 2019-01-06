В Раде предложили переименовать улицы в Киеве в честь Варфоломея и Филарета

6 января 2019, 15:46

По словам Ляшко, это будет "лучшим напоминанием о великом деле, которое сделали эти люди".

Патриарх Филарет
Почетный патриарх ПЦУ Филарет / УНИАН

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко предложил переименовать улицы в Киева в честь Вселенского патриарха Варфоломея и почетного патриарха новосозданной Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарета.

Об этом Ляшко написал в Facebook.

"День получения томоса об автокефалии Православной церкви Украинs уже вошел в историю как день восстановления справедливости. Ведь Русь крестилась именно в Киеве... Справедливо будет увековечить в истории еще и тех людей, которые приблизили этот святой день. Это определенно Вселенский патриарх Варфоломей и Святейший патриарх Филарет. Лучшим напоминанием о великом деле, которое сделали эти люди, будет переименование улиц в Киеве в их честь", - предложил нардеп.

Напомним, Константинопольский (Вселенский) патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал томос об автокефалии новосозданной украинской церкви.

Перед подписанием документа в храме Святого Георгия возле резиденции Вселенского патриархата состоялся молебен, на котором присутствовали президент Украины Петр Порошенко, глава МИД Павел Климкин, спикер Рады Андрей Парубий, глава ПЦУ митрополит Епифаний, константинопольские священники, а также другие украинские политики и иерархи ПЦУ.

6 января Вселенский патриарх вручил томос избранному предстоятелю новой церкви митрополиту Епифанию.

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Киев Украина Олег Ляшко патриарх Филарет Патриарх Варфоломей
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