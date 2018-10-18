"Декоммунизация и троллинг": В Киеве улицу маршала Жукова переименовали на улицу Кубанской Украины

Киевсовет / УНИАН

Депутаты Киевсовета приняли решение о переименовании улицы имени маршала Георгия Жукова (советский военачальник времен Второй мировой войны - "Главред") в Деснянском районе на улицу Кубанской Украины.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном портале КГГА. По обнародованной информации, новое название для улицы было выбрано ради восстановления исторической памяти о казацком государственном образовании на Кубани, сложившемся после распада Российской империи.

К слову, новоназванная улица расположена в жилом массиве "Лесной" на Левобережье Киева. Пролегает от улицы Киото до улицы имени космонавта Волкова.

Напомним, ранее стало известно, какие еще улицы переименовать в Киеве.