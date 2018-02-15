Декоммунизация в Украине только начинается

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что декоммунизация в Украине фактически завершена. И ему очень правильно возразил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, отметив, что главное — провести декоммунизацию в головах, поскольку "настоящее наследие коммунизма там, и здесь работа только начинается".

Безусловно, хорошо, что переименовали ряд населенных пунктов и улиц — теперь коммунистические названия хотя бы не маячат у нас перед глазами. Однако волна переименований пока не коснулась избавления от имперского российского наследия. В результате в Украине немало улиц по-прежнему носят названия имперского или советского характера. Следовательно, далеко не все переименовано, что следовало бы переименовать.

Кроме того, в рамках декоммунизации некоторые вещи у нас делали неправильно или не делали вообще. Что было неверно? Во-первых, складывается впечатление, что рекомендации по переименованию пришли то ли слишком поздно, то ли слишком ограниченными они были… А в рекомендациях должно было значиться, что следовало бы переименовать на общенациональном уровне, что — в каждой конкретной области, что — в сотне конкретных городов. Это было нужно для того, чтобы все понимали, что в каждом городе есть улицы, которые носят имена наших национальных героев. Тогда бы это создавало вокруг людей унифицированное информационное пространство, дабы было понятно, что у всех регионов и городов есть нечто общее.

А так, выходит, украинцев лишили "советского наследия", однако, ничего нового, ничего своего практически не привнесли взамен. В этом, на мой взгляд, ошибка.

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Во-вторых, то же касается и памятников — необходимо провести конкурсы памятников, которые бы заменили Ленина и других персонажей коммунистического прошлого на постаментах. То есть, чтобы в центрах городов стояли не какие-то кубики-постаменты, оставшиеся от демонтированных памятников, а новые памятники, которые бы наполняли пространство новой позитивной информацией. В Украине есть достойные скульпторы: их приглашают создавать работы за границей, но странным образом в Украине зачастую у них нет возможности реализоваться.

Все это касается очень многих городов, где на месте Ленина стоят просто воткнутые в постаменты флаги. Пора использовать эти места не просто как пустырь, а как средство для изменения сознания к лучшему.

В-третьих, не менее важно провести декоммунизацию в законодательстве. Например, Уголовный кодекс Украины — абсолютно советский. Так, в частности, за кражу курицы или велосипеда и убийство человека предусмотрена практически одинаковая ответственность. Так было в советские времена: в приоритете был не человек, а государственная собственность. Так что в законодательстве декоммунизация еще даже не начиналась…

В-четвертых, необходимо провести декоммунизацию в головах чиновников, дабы изменить их отношение к выполнению собственных обязанностей. Им с утра до вечера нужно объяснять, что они находятся на своих постах, чтобы выполнить свою миссию и для общества в целом, и для конкретных людей. А пока что большинство наших чиновников убеждены, что уселись в эти кресла только для того, чтобы делать свой бизнес и приумножать богатства. В их головах нет понимания необходимости служения обществу.

Это — признак советской системы, в которой чиновники между собой разделяли дефицитные блага, а к людям относились так — мол, "чего ты тут бродишь, я имеющиеся блага разделю между тем, между кем нужно". К людям советские чиновники всегда относились с пренебрежением и скепсисом — это посткоммунистическая болезнь.

Однако главное, что нужно сделать в рамках декоммунизации в Украине, так это провести декоммунизацию сознания людей. А для этого нужно научить людей самоуправлению и предоставить реальные средства для самоуправления. Тогда будет расти склонность к самоуважению и уважению других. И, соответственно, наилучшее правительство — не то, которое по-коммунистически раздает подачки и тем привязывает к себе граждан, а то, которые учит людей управлять собой.

А пока остается прежнее сознание, сохраняется и риск голосования за популистов, которые несут "коммунистический вирус" — политиков, которые рассказывают сказки людям и, глядя в глаза, кормят всех коммунистической ложью. А ведь одна из характерных особенностей коммунизма — это ужасная лживость. И в нашем обществе этот вирус присутствует. Вроде нашим людям дашь удочку, научишь рыбу ловить, а все равно они проголосуют за того, кто пообещает им рыбу бесплатно.

Проведение декоммунизации сознания украинцев — это работа на очень долгое время. Тем более, если учесть, что у нас практически не ведется просветительская работа в обществе. Вот и получается, что люди управляют в соответствии с тем уровнем развития, на котором находятся. А, если демократия слеплена из интеллектуально простых и безответственных людей, она вырождается.

К примеру, 200 лет назад демократию дали гаитянам, но у них не было должного уровня развития, и они сделали Гаити одной из наибеднейших и наименее развитых стран.

Если же демократия дается тем, кто подрос и способен к самоуправлению, то общество процветает.

Александр Палий, политический аналитик, политолог и историк, специально для "Главреда"