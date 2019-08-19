Команда Зеленского попросила Вятровича о помощи

Владимир Вятрович дал совет президенту накануне визита в Польшу / Главред

К директору Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу обращались из Офиса президента Владимира Зеленского за консультацией о состоянии польско-украинских отношений в вопросе исторической политики в контексте подготовки визита главы государства в Польшу, который запланирован на начало сентября.

Как сообщает Украинская правда, аналитическую справку Институт нацпамяти тщательно подготовил и выразил надежду, что она будет полезной.

По словам Вятровича, со сменой власти польско-украинские отношения могут трансформироваться, однако в какую сторону - сложно спрогнозировать. Он считает, что предыдущее руководство страны в диалоге между соседними странами отстаивало четкую проукраинскую позицию. Приоритеты новой власти в отношениях с Польшей пока не очерчены.

"Да, был конфликт между украинцами и поляками, но нельзя делить людей, как это делают польские политики, на жертв и палачей в этом конфликте по национальному признаку", - сказал Вятрович.

Как известно, в начале сентября Зеленский отправится с официальным визитом в Польшу в ответ на приглашение польского коллеги Анджея Дуды.

Напомним, в рамках официального визита в Брюссель президент Украины Владимир Зеленский принял участи в совместном брифинге с польским коллегой Анджеем Дудой. Главы государств договорились о дальнейшей совместной работе и сглаживании сложных моментов украинско-польской истории.