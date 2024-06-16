Италия пообещала Украине новую помощь: Таяни сделал неожиданное заявление на саммите

Европейские страны не участвуют в кредите на 50 миллиардов долларов от замороженных российских активов, который должны передать Украине, сказала Джорджа Мелони.

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Италия отличилась приятностями на саммите мира / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Италия готова направить новый пакет военной помощи Украине. Об этом на саммите мира заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни и пригласил президента Украины Владимир Зеленского в свою страну.

Таяни подчеркнул, что Украина может всегда рассчитывать на поддержку его государства. В то же время министр раскритиковал агрессию российского лидера Владимира Путина.

"Италия заинтересована в том, чтобы мы не теряли Украину из центра поля зрения. К сожалению, Путин не показывает положительных признаков стремления к миру... Господин Зеленский, приезжайте к нам в Италию. Мы готовы прислать также новый пакет вооруженной помощи, но мы будем поддерживать также и восстановление Украины. Рассчитывайте на нас, рассчитывайте на Италию", - подчеркнул глава МИД Италии. видео дня

Кто профинансирует кредит Украине на 50 млрд долларов из активов РФ

На пресс-конференции после саммита лидеров G7 глава правительства Италии Джорджа Мелони заявила, что страны Евросоюза пока не участвуют в кредите на 50 миллиардов долларов, который G7 планирует предоставить Украине из доходов от замороженных российских активов.

"Соединенные Штаты, а также Канада, Великобритания и, вероятно, Япония, в рамках своих конституционных ограничений, уже объявили (и предоставят) кредит (Украине - Главред) в размере около $50 миллиардов", - рассказала Мелони на пресс-конференции по итогам саммита лидеров G7, пишет Reuters.

В общем, заморожено около 260 миллиардов евро российских активов. Около 190 миллиардов евро активов РФ хранится в Euroclear, что делает ЕС ключевым игроком в любом плане использования этих средств. Кроме этого, США владеют активами России на сумму примерно 5 миллиардов долларов.

Что известно о саммите мира / Инфографика: Главред

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно 15-16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов. "Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о настоящем уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства. На саммите должны обсудить формулу Зеленского - завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления. Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

Саммит мира в Швейцарии - последние новости по теме

Как сообщал Главред, на саммите мира в Швейцарии принимают участие 101 страна и международные организации, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Президент подчеркнул, что Украина никогда не хотела этой войны, единственный, кто ее хотел, - это Путин.

Также канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что перемирие без серьезных переговоров и установления справедливого мира может привести к новому замороженному конфликту, что будет угрожающим для всех.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что отсутствие России на саммите объясняется ее нежеланием способствовать миру. Когда план действий согласуют все представители стран, тогда его передадут РФ, чтобы на втором саммите мира зафиксировать "реальный конец войны".

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