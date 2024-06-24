Главная цель КНР: известно условие, при котором Китай аннексирует территории РФ

Генерал-майор запаса отмечает, что Пекин пока не готов к аннексии российских территорий и требует от РФ только торговых путей и ресурсов.

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Китай сможет аннексировать территории РФ только при 1 условии / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Китай будет требовать от России торговые пути и ресурсы в обмен на военную помощь со стороны КНР и не будет идти на территориальное расширение за счет территории РФ. Об этом в интервью Главреду рассказал генерал-майор запаса, бывший заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Ягун.

По его словам, по состоянию на сейчас Китаю не нужны российские территории

"Я не верю, что Китай пойдет на расширение своих земель. Есть территории, такие как Владивосток и часть Манчжурии, которые Россия в свое время получила. И, возможно, они могут вернуться Китаю. Но остальные земли КНР вряд ли будет забирать, потому что Пекину достаточно того, что уже есть", - сказал он.

Ягун отмечает, что Китай резко нуждается в доступе к ресурсам. В частности он привел в пример летнюю Туманную, которая на 15 километров протекает между Китаем и КНДР.

"Это пятнадцать километров от границы с Китаем и до Японского моря. Сейчас решается вопрос, чтобы Россия предоставила Китайскому торговому флоту свободный доступ для выхода в Японское море. На карте можно увидеть, что это фактически прямой выход в океан в обход Японии и напрямую на Соединенные Штаты, Латинскую Америку и на северный морской путь. Это позволит Китаю построить на Туманной торговый порт и обеспечит выход к бухтам Японского моря, которые не замерзают - к тому же самому Владивостоку", - отметил генерал-майор запаса.

Он отмечает, что сейчас Китай нуждается именно в торговых путях и ресурсах. Пекин пока не готов к аннексии территорий. Это станет возможным только в случае распада России, если определенные народы решат, что им нужна не самостоятельность, а интеграция в Китай.

"Китаю необходима слабая и контролируемая Россия, которая может голосовать так, как этого надо Пекину", - резюмировал Ягун.

Смотрите видео, в котором Виктор Ягун рассказал, что грозит Китаю, если он окажет прямую военную поддержку России:

Позиция Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун - украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под руководством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Позиция Китая по войне в Украине - помощь России от КНР

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия может совместно с Китаем продвигать "мирную инициативу" российского диктатора Владимира Путина. Они могут создать альтернативный "саммит мира", чтобы продвигать российскую повестку дня по завершению войны. Однако, российские надежды на дипломатическом фронте напрасны. Более того, такой "саммит мира" может навредить самому Китаю, поэтому КНР оказалась на распутье. Такое мнение высказал генерал-майор запаса, бывший заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Ягун в интервью Главреду.

Коммунистические власти Китая будут влиять на возможность применения тактического ядерного оружия, особенно Россией. Об этом рассказал военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

Украина могла бы принять участие в мирном саммите, который организует Китай, если мероприятие будет базироваться на принципах международного права и Устава Организации Объединенных Наций. Об этом заявила украинский посол в Сингапуре Екатерина Зеленко.

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