'Он - трус и лжец': генерал сказал, как долго продлится 'дружба' Трампа и Путина

Если Трамп договорится с Путиным, а тот нарушит договоренности, американский политик может отреагировать очень резко и непредсказуемо, заявил Виктор Ягун.

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Ожидать ли от Дональда Трампа продолжения военной поддержки Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, facebook.com/DonaldTrump

Предвыборная риторика и настоящий политический курс кандидата на пост президента США Дональда Трампа могут существенно отличаться. Договоренности Трампа с Путиным могут провалиться, что приведет к значительному усилению военной поддержки Украины. Об этом в интервью Главреду сказал генерал-майор запаса, бывший заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Ягун.

"Именно так и может быть. Потому что Трамп - парадоксально прямолинейный человек. Возможна ситуация, при которой Трамп прямо поговорит с Путиным и подумает, что тот адекватный и нормальный человек. А Путин начнет вилять хвостом, ведь он - трус и лжец, который говорит одно, а потом через несколько месяцев делает совсем другое", - отметил генерал-майор запаса.

Ягун подчеркнул, что такое поведение российского диктатора ярко демонстрирует пример, когда диктатор Путин и представители РФ отрицали намерение осуществить полномасштабное нападение на Украину, а потом все же начали войну.

"Если Трамп скажет, что договорился с этим парнем, а парень вдруг продемонстрирует диаметрально противоположное поведение, реакция Трампа будет непредсказуемой для того, кто его обманывает. Поэтому пусть готовятся", - добавил эксперт.

Смотрите видео, в котором Виктор Ягун рассказал, что грозит Китаю, если он окажет прямую военную поддержку России:

Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун - украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под руководством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Скандальные заявления Трампа - позиция по войне в Украине

Экс-президент США Дональд Трамп, который соревнуется с нынешним президентом Джо Байденом за пост президента США, неоднократно попадал в международные скандалы, связанные с поддержкой Украины и завершением российско-украинской войны.

Напомним, экс-президент США Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Детройте раскритиковал объемы помощи, которую Администрация Байдена выделяет Украине, и пообещал ее свернуть еще до того, как зайдет в Белый дом. Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский получает по 60 миллиардов долларов во время каждого визита в США и обвинил его в своем импичменте.

Как сообщал Главред, для завершения войны РФ с Украиной "за 24 часа" Киев должен отдать оккупированные Крым и Донбасс. Такие детали содержатся в плане экс-президента США Дональда Трампа, пишет The Washington Post. Знакомые с планом Трампа говорят, что он в частном разговоре заявил, что мог бы прекратить войну, давя на Украину, чтобы продвинуть невыгодные условия для страны.

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