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"Путину удалось вывести новый тип человека": чем грозит Украине остановка войны

Анна Ярославская
24 июля 2024, 04:45
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Ситуация в России крайне тяжёлая. Но хозяин Кремля Владимир Путин вбил россиянам в головы, что воевать необходимо.
Путин, россияне
Путин убедил россиян, что воевать необходимо / Коллаж: Главред, фото: Sota, сайт Кремля

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что остановка войны для Украины – это отложенная война, поскольку кремлевский диктатор Владимир Путин вбил россиянам в голову, что они не будут жить хорошо, пока не победят всех "врагов".

Как рассказал Жданов в интервью Главреду, хозяин Кремля так выстроил идеологию РФ, что получается, что две страны претендуют на одну историю.

"Он создал такую идеологию, при которой сосуществование двух государств – Украины и России – просто невозможно. И самое главное, что он смог вбить это в головы россиянам", - отметил он.

По словам эксперта, несмотря на то, что россияне устали от войны, в РФ плохая экономическая ситуация, стремительно растут цены на продукты, бензин и т.д., россияне все равно говорят, что надо воевать.

"Ситуация в России крайне тяжёлая. Фактически это колос на глиняных ногах. Если уже глава Центробанка Набиуллина признаёт, что все её меры не дали возможности хотя бы снизить рост инфляции, это значит, что для РФ всё складывается не самым лучшим образом", - объяснил Жданов.

При этом Путин вбил россиянам в головы, что воевать необходимо, иначе "придет НАТО и "бендеровцы" и отнимут туалет на улице, тот деревянный сортир заберут и распилят на дрова".

По мнению Жданова, "говорить о том, что есть точки пересечения, и завтра можно садиться за стол переговоров, неуместно".

"Путину удалось даже больше, чем Ленину. Когда Ленин проводил большевистский переворот, он мечтал вырастить нового человека – советского человека, а затем построить новую общность именно на советском человеке. Но не получилось, и Союз развалился в конце концов. А Путину удалось вывести новый тип человека – россиянин обыкновенный, который ненавидит всех и считает всех врагами, с которыми надо воевать и победить, и тогда они заживут красиво. А в том, что сейчас всё плохо, виноваты враги", - резюмировал Жданов.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Смотрите интервью Олега Жданова Главреду:

Мирные переговоры с Россией - последние новости

Украина стремится провести второй Саммит мира с участием России до президентских выборов в США в ноябре. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на источники.

15 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план реализации всех пунктов, необходимых для второго Саммита мира, будет готов в ноябре.

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что Путина могут пригласить на следующий саммит мира.

19 июля в интервью ВВС Зеленский заявил, что мир должен оказать давление на страну-агрессора Россию, чтобы посадить ее за стол переговоров и рассмотреть возможность прекращения войны.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина готова передать России свои предложения по мирным переговорам. Сделать это согласны через третьи страны.

Аналитики Института изучения войны считают, что российские пропагандистские СМИ готовят общественность к длительной войне в Украине, пообещав, что РФ завершит свою цель уничтожить украинскую государственность в течение 10 лет.

Второй саммит мира - что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план реализации всех пунктов, необходимых для второго Саммита мира, будет готов в ноябре. Это произойдет после подготовки планов по пунктам энергетической, продовольственной безопасности, обмена пленных и возвращения украинских детей.

По словам главы государства, В конце июля – в начале августа в Катаре состоится первая встреча на уровне NSA (Агентство по нацбезопасности в США – ред.) министров, советников по безопасности. Во время встречи будет полностью подготовлен план относительно энергетической безопасности.

В августе в Турции пройдет встреча, посвященная теме свободного мореплавания, где будет поднят вопрос относительно продовольственной безопасности.

В сентябре в Канаде пройдет встреча по гуманитарному направлению обмена пленных и возвращения украинских детей, а также будет разработан план по этому пункту.

Зеленский считает, что представители РФ должны присутствовать на втором Саммите мира.

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