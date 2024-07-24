"Путину удалось вывести новый тип человека": чем грозит Украине остановка войны

Ситуация в России крайне тяжёлая. Но хозяин Кремля Владимир Путин вбил россиянам в головы, что воевать необходимо.

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Путин убедил россиян, что воевать необходимо / Коллаж: Главред, фото: Sota, сайт Кремля

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что остановка войны для Украины – это отложенная война, поскольку кремлевский диктатор Владимир Путин вбил россиянам в голову, что они не будут жить хорошо, пока не победят всех "врагов".

Как рассказал Жданов в интервью Главреду, хозяин Кремля так выстроил идеологию РФ, что получается, что две страны претендуют на одну историю.

"Он создал такую идеологию, при которой сосуществование двух государств – Украины и России – просто невозможно. И самое главное, что он смог вбить это в головы россиянам", - отметил он.

По словам эксперта, несмотря на то, что россияне устали от войны, в РФ плохая экономическая ситуация, стремительно растут цены на продукты, бензин и т.д., россияне все равно говорят, что надо воевать.

"Ситуация в России крайне тяжёлая. Фактически это колос на глиняных ногах. Если уже глава Центробанка Набиуллина признаёт, что все её меры не дали возможности хотя бы снизить рост инфляции, это значит, что для РФ всё складывается не самым лучшим образом", - объяснил Жданов.

При этом Путин вбил россиянам в головы, что воевать необходимо, иначе "придет НАТО и "бендеровцы" и отнимут туалет на улице, тот деревянный сортир заберут и распилят на дрова".

По мнению Жданова, "говорить о том, что есть точки пересечения, и завтра можно садиться за стол переговоров, неуместно".

"Путину удалось даже больше, чем Ленину. Когда Ленин проводил большевистский переворот, он мечтал вырастить нового человека – советского человека, а затем построить новую общность именно на советском человеке. Но не получилось, и Союз развалился в конце концов. А Путину удалось вывести новый тип человека – россиянин обыкновенный, который ненавидит всех и считает всех врагами, с которыми надо воевать и победить, и тогда они заживут красиво. А в том, что сейчас всё плохо, виноваты враги", - резюмировал Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Смотрите интервью Олега Жданова Главреду:

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