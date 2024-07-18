Война продлится еще 10 лет: пропаганда готовит россиян к затяжному конфликту

РосСМИ растиражировали заявления Дмитрия Медведева о том, что украинское государство не будет существовать до 2034 года.

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Дмитрий Медведев сделал очередное неадекватное заявление об Украине / Коллаж: Главред, фото: SOTA, скриншот

Российские пропагандистские СМИ опубликовали комментарии заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что украинское государство не будет существовать до 2034 года. Таким образом они готовят российскую общественность к длительной войне в Украине, пообещав, что Россия завершит свою цель уничтожить украинскую государственность в течение 10 лет. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны за 17 июля.

Как пишут аналитики ISW, Медведев в интервью российскому изданию "Аргументы и факты" (АиФ) заявил, что "не зря" Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предположил, что Украина может вступить в альянс в течение следующих десяти лет. Заместитель председателя совбеза РФ сделал вывод, что Украина "никогда" не вступит в НАТО, поскольку к 2034 году сменится руководство НАТО, поэтому "вполне возможно, что пресловутой страны 404 также не будет существовать".

Что такое "страна 404" В стране-агрессоре РФ часто используют фразу "страна 404" в отношении Украины. видео дня Подобное пренебрежительное использование кода компьютерной „ошибки" 404 означает, что Украина якобы не является реальным государством.

Аналитики института отметили, что Медведев не сказал прямо, что Украина прекратит свое существование к 2034 году - скорее, это был косвенный подтекст его заявлений. Однако российские пропагандисты, включая кремлевскую ленту новостей ТАСС, немедленно начали публиковать статьи с такими заголовками: "Медведев признал, что Украина перестанет существовать в 2034 году" и "Медведев предсказал исчезновение Украины к 2034 году".

В ISW объяснили, что таким образом пропагандистские СМИ РФ обещают общественности, что РФ сможет выиграть войну и достичь своей цели - уничтожить украинскую государственность - в течение десятилетия. Это создает осторожные информационные условия и общественные ожидания относительно войны, которая продлится еще одно десятилетие, но которая завершится желаемой для России "победой".

Этот нарратив также прямо подрывает отдельные попытки отдельных кремлевских чиновников предположить, что РФ готова "вести переговоры" о "мире" с Украиной, и еще больше подчеркивает, что единственной желаемой конечной целью войны для Кремля является полное уничтожение украинского государства и народа.

Эксперты отмечают, что ни Украина, ни Запад не могут рассчитывать на переговоры с Россией на российских условиях, если российские условия предусматривают уничтожение Украины и ее народа в течение следующих десяти лет.

Второй саммит мира и возможное участие России

Украина стремится провести второй Саммит мира с участием России до президентских выборов в США в ноябре. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на источники.

15 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план реализации всех пунктов, необходимых для второго Саммита мира, будет готов в ноябре.

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что Путина могут пригласить на следующий саммит мира. Однако, Зеленский не ждет, что Путин лично будет участвовать в переговорах. Глава государства считает, что российский диктатор "слишком напуган" и не захочет приехать.

Отметим, президент США Джо Байден заявил, что не готов говорить с Владимиром Путиным, пока российский диктатор не изменит свое поведение. Об этом глава Белого дом сказал на пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне.

"Я не вижу причин говорить с Путиным прямо сейчас. Не так много он готов сделать в смысле изменения поведения. Но нет мирового лидера, с которым я не готов взаимодействовать", - сказал Байден.

Второй саммит мира - что о нем известно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план реализации всех пунктов, необходимых для второго Саммита мира, будет готов в ноябре. Это произойдет после подготовки планов по пунктам энергетической, продовольственной безопасности, обмена пленных и возвращения украинских детей. По словам главы государства, В конце июля – в начале августа в Катаре состоится первая встреча на уровне NSA (Агентство по нацбезопасности в США – ред.) министров, советников по безопасности. Во время встречи будет полностью подготовлен план относительно энергетической безопасности. В августе в Турции пройдет встреча, посвященная теме свободного мореплавания, где будет поднят вопрос относительно продовольственной безопасности. В сентябре в Канаде пройдет встреча по гуманитарному направлению обмена пленных и возвращения украинских детей, а также будет разработан план по этому пункту. Зеленский считает, что представители РФ должны присутствовать на втором Саммите мира.

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