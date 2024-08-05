В Украине возникли серьезные задержки поездов: что стало причиной

Оккупанты нанесли удар по инфраструктуре на Полтавщине, что повлекло серьезные последствия для движения поездов.

https://glavred.info/ukraine/v-ukraine-voznikli-sereznye-zaderzhki-poezdov-chto-stalo-prichinoy-10585817.html Ссылка скопирована

В Украине возникли серьезные задержки поездов/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, pexels

В результате обстрела российскими оккупантами инфраструктуры в Полтавской области в ночь на 4 августа ряд поездов продолжает движение с существенным опозданием.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци. Отмечается, что график пытаются "догнать".

В компании предупредили, что опаздывают следующие поезда по состоянию на утро 5 августа:

видео дня

№104/103 Львов - Краматорск (+5:10);

№22/21 Львов - Харьков (+5:10);

№2/1 Ивано-Франковск - Харьков (+2:35);

№202/201 Ворохта - Харьков (+2:35).

В то же время есть рейс, которые вернулся в график. Речь идет о рейсах 64/63 Львов - Харьков и 112/111 Львов - Изюм - они ночью полностью вернулись к расписанию.

Что такое "Укрзализныця" Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия. Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок. Компания обеспечивает почти 82% грузовых и 36% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии. "Укрзализныця" – акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в список госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Удары ракетами и дронами по Украине - последние новости

Напомним, вечером 3 августа Россия атаковала Украину ракетами и дронами, в Харькове и Миргороде были взрывы. Российские оккупанты запустили по территории Украины крылатые ракеты на ударные беспилотники.

В ночь на 4 августа РФ ночью атаковала Украину ракетами и дронами, 4 ракеты не удалось сбить. Оккупанты ударили по Украине "Шахедами" и запустили четыре ракеты по двум областям.

Напомним, военно-политический обозреватель Александр Коваленко предупредил об опасности и отметил, что Россия накапливает ракеты для массированного удара в августе. Российские оккупанты использовали в июле наименьшее количество ракет с начала 2024 года.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред