В Украине возникли серьезные задержки поездов: что стало причиной

В результате обстрела российскими оккупантами инфраструктуры в Полтавской области в ночь на 4 августа ряд поездов продолжает движение с существенным опозданием.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци. Отмечается, что график пытаются "догнать".
В компании предупредили, что опаздывают следующие поезда по состоянию на утро 5 августа:
- №104/103 Львов - Краматорск (+5:10);
- №22/21 Львов - Харьков (+5:10);
- №2/1 Ивано-Франковск - Харьков (+2:35);
- №202/201 Ворохта - Харьков (+2:35).
В то же время есть рейс, которые вернулся в график. Речь идет о рейсах 64/63 Львов - Харьков и 112/111 Львов - Изюм - они ночью полностью вернулись к расписанию.
Что такое "Укрзализныця"
Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия.
Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок.
Компания обеспечивает почти 82% грузовых и 36% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.
"Укрзализныця" – акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в список госпредприятий, не подлежащих приватизации.
Удары ракетами и дронами по Украине - последние новости
Напомним, вечером 3 августа Россия атаковала Украину ракетами и дронами, в Харькове и Миргороде были взрывы. Российские оккупанты запустили по территории Украины крылатые ракеты на ударные беспилотники.
В ночь на 4 августа РФ ночью атаковала Украину ракетами и дронами, 4 ракеты не удалось сбить. Оккупанты ударили по Украине "Шахедами" и запустили четыре ракеты по двум областям.
Напомним, военно-политический обозреватель Александр Коваленко предупредил об опасности и отметил, что Россия накапливает ракеты для массированного удара в августе. Российские оккупанты использовали в июле наименьшее количество ракет с начала 2024 года.
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