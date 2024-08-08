4 главные цели: Сырский рассказал, что полностью остановит наступление РФ в Украине

За полгода службы Главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Александра Сырского украинские военные смогли сдержать продвижение армии РФ вглубь страны.

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Сирский назвал приоритеты, которые остановят наступление России / Коллаж Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, Главнокомандующий ВС Украины/Facebook

Силы обороны Украины несмотря на продвижение российских войск фактически по всей линии боевого соприкосновения смогли сдержать врага и не допустить оккупации врагом ключевых рубежей и районов обороны. Об этом говорится в материале Центра военной политики и политики безопасности, посвященном полугодию службы Главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Александра Сырского.

В материале отмечается, что в течение последних шести месяцев украинские войска успешно сдерживали наступление противника на Авдеевском направлении и остановили его продвижение на Харьковщине.

"В то время, когда за три недели февраля противнику удалось продвинуться на Авдеевском направлении примерно на 15 километров, то за следующие четыре месяца - лишь чуть более 10 километров", - отмечают аналитики. видео дня

Кроме того, в статье говорится, что в мае противник не смог создать так называемую "буферную зону" на границе Харьковской области. Враг лишь продвинулся на 6-10 километров вглубь территории Украины, после чего был вынужден перейти к обороне, перегруппироваться и усилить свои силы на Харьковском направлении.

Кроме того, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выделил 4 основных приоритета, которые будут способствовать остановке агрессии со стороны России, в частности:

беспилотные системы и системы РЭБ;

создание резервов;

подготовка и внедрение новой доктрины в применении авиации;

сохранение жизни военнослужащих.

Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, российская армия не отказывается от планов захватить Волчанск в Харьковской области. Оккупанты провели ротацию в этом районе, перебросив подразделение из Луганской области, о чем сообщил спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев.

Бойцы 53-й ОМБр точным ударом уничтожили российский флаг, который оккупанты установили над школой в поселке Нью-Йорк, чтобы подтвердить захват населенного пункта.

Российские войска продвинулись на Донбассе, подойдя к Торецку, благодаря эффективному алгоритму действий. Это открывает перед ними возможность создать котел для украинских сил в районе Нью-Йорка в Донецкой области, отметил бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

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