Жданов: операция в Курской области - неплохой ход, стоит ожидать интересных событий

Перед военными подразделениями, атакующими Курскую область, стоит прежде всего задача по растягиванию сил ВС РФ. И все это в условиях, когда у россиян нет свободных резервов, объяснил в интервью Главреду военный эксперт Олег Жданов.
Он уточнил, что резерв – это полк, бригада или дивизия, которая сидит на втором эшелоне вдали от фронта и готовится к выполнению определенных задач. И такой резерв у противника сегодня отсутствует.
"Если говорить с военной точки зрения, операция в Курской области – очень неплохой для нас ход. В дальнейшем следует ждать интересных событий, ведь россияне уже начали снимать части подразделений с линии фронта, а затыкать образовавшуюся дыру им будет нечем", - уверен Жданов.
Украина также получила огромный плюс и в политическом аспекте, так как ситуация в Курской области - политическая катастрофа для Путина.
"Катастрофа для Путина состоит в том, что так называемая вторая армия мира (как говорят в России, в мире уже давно убедились, что она лишь вторая по силе армия в Украине) не может контролировать даже кусочек своей территории. И я не представляю, как Путин будет объяснять случившееся гражданам РФ, которые уже спрашивают у властей, где армия, и почему они вынуждены стать беженцами", - сказал он.
В сложившейся ситуации Россия не обойдется без снятия войск с горячих направлений в Украине, добавил эксперт.
А вот в случае захвата войсками газоизмерительной станции "Суджа" уже Украина "будет крутить вентиль и определять объемы поставок газа".
Также россияне рискуют утратить контроль над железной дорогой "Льгов-Белгород" - на этой ветке строилась вся логистика группировки ВС РФ "Север".
"Потенциальное перерезание железной дороги приведет к тому, что часть группы войск на приграничье с Украиной останется без обеспечения. Пострадает, в первую очередь, харьковская группировка противника, а логистику придется тянуть уже через Воронеж", - объяснил Жданов.
Кто такой Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.
С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.
Операция в Курской области - главное
6 августа Россия пожаловалась на прорыв несколькими механизированными колоннами границы в участке Курской области. Первые бои встретили российские срочники, тогда как подразделения "Ахмат", которые должны были охранять границу, были позорно разбиты.
Путин отреагировал на прорыв и быстрое продвижение неизвестных войск только на вторые сутки. Диктатор страны-агрессора обвинил Украину в "масштабной провокации".
Судя по опубликованным кадрам, Россия понесла тяжелые потери в живой силе и технике, в частности в авиации, еще в первый день боев, а местное население не оказывало никакого сопротивления.
Русские жаловались на "скифскую" тактику атаковавших сил, которая заключается в истощении сил противника небольшими, но эффективными набегами.
Стоит отметить, что Украина официально не подтверждала своего участия в боях в Курской области, хотя президент Владимир Зеленский не единожды отмечал в своих обращениях, что Киев переносит войну РФ на территорию страны-агрессора.
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США, Германия, Еврокомиссия не только не засудили удары по Курской области и прорыв границы, но и подчеркнули, что поддерживают Украину в ее борьбе и будут обеспечивать всем необходимым вооружением.
Вместе с тем, судьба нового запроса Киева в Вашингтон с просьбой позволить наносить удары по РФ вглубь, пока неизвестна.
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