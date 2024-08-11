Жданов: операция в Курской области - неплохой ход, стоит ожидать интересных событий

Затыкать образовавшуюся дыру в живой силе и технике на фронте россиянам будет нечем, уверен эксперт.

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В Курской области продолжаются бои / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин из DeepState

Перед военными подразделениями, атакующими Курскую область, стоит прежде всего задача по растягиванию сил ВС РФ. И все это в условиях, когда у россиян нет свободных резервов, объяснил в интервью Главреду военный эксперт Олег Жданов.

Он уточнил, что резерв – это полк, бригада или дивизия, которая сидит на втором эшелоне вдали от фронта и готовится к выполнению определенных задач. И такой резерв у противника сегодня отсутствует.

"Если говорить с военной точки зрения, операция в Курской области – очень неплохой для нас ход. В дальнейшем следует ждать интересных событий, ведь россияне уже начали снимать части подразделений с линии фронта, а затыкать образовавшуюся дыру им будет нечем", - уверен Жданов.

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Украина также получила огромный плюс и в политическом аспекте, так как ситуация в Курской области - политическая катастрофа для Путина.

"Катастрофа для Путина состоит в том, что так называемая вторая армия мира (как говорят в России, в мире уже давно убедились, что она лишь вторая по силе армия в Украине) не может контролировать даже кусочек своей территории. И я не представляю, как Путин будет объяснять случившееся гражданам РФ, которые уже спрашивают у властей, где армия, и почему они вынуждены стать беженцами", - сказал он.

В сложившейся ситуации Россия не обойдется без снятия войск с горячих направлений в Украине, добавил эксперт.

А вот в случае захвата войсками газоизмерительной станции "Суджа" уже Украина "будет крутить вентиль и определять объемы поставок газа".

Также россияне рискуют утратить контроль над железной дорогой "Льгов-Белгород" - на этой ветке строилась вся логистика группировки ВС РФ "Север".

"Потенциальное перерезание железной дороги приведет к тому, что часть группы войск на приграничье с Украиной останется без обеспечения. Пострадает, в первую очередь, харьковская группировка противника, а логистику придется тянуть уже через Воронеж", - объяснил Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Операция в Курской области - главное

6 августа Россия пожаловалась на прорыв несколькими механизированными колоннами границы в участке Курской области. Первые бои встретили российские срочники, тогда как подразделения "Ахмат", которые должны были охранять границу, были позорно разбиты.

Путин отреагировал на прорыв и быстрое продвижение неизвестных войск только на вторые сутки. Диктатор страны-агрессора обвинил Украину в "масштабной провокации".

Судя по опубликованным кадрам, Россия понесла тяжелые потери в живой силе и технике, в частности в авиации, еще в первый день боев, а местное население не оказывало никакого сопротивления.

Русские жаловались на "скифскую" тактику атаковавших сил, которая заключается в истощении сил противника небольшими, но эффективными набегами.

Стоит отметить, что Украина официально не подтверждала своего участия в боях в Курской области, хотя президент Владимир Зеленский не единожды отмечал в своих обращениях, что Киев переносит войну РФ на территорию страны-агрессора.

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США, Германия, Еврокомиссия не только не засудили удары по Курской области и прорыв границы, но и подчеркнули, что поддерживают Украину в ее борьбе и будут обеспечивать всем необходимым вооружением.

Вместе с тем, судьба нового запроса Киева в Вашингтон с просьбой позволить наносить удары по РФ вглубь, пока неизвестна.

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