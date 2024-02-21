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Дворцовый переворот и Путин в РФ до 2030-го: генерал Романенко сделал прогноз

Андрей Ганчук
21 февраля 2024, 14:03
Глава Кремля Владимир Путин усилил свои позиции после мятежа Пригожина, дальнейшая ситуация зависит от состояния башен Кремля, считает Игорь Романенко.
Романенко, Путин
Дворцовые переовороты в России не исключены - Романенко / Коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот YouTube

Останется ли Владимир Путин при власти в стране-агрессоре России до 2030 года, зависит от состояния башен Кремля. После мятежа Пригожина его власти укрепилась. Однако нельзя исключать и дворцового переворота. Об этом заявил бывший заместитель Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

Во время чата на Главреде он рассказал о том, что Путин стабилизировал ситуацию после мятежа Пригожина.

"Здесь вопрос не в том, кто и сколько хочет лицезреть Путина, а в состоянии оборонцев этих "башен". А это состояние постоянно меняется. Мы видели, что поднимался триумвират Пригожина, Суровикина и Кадырова: Кадыров сумел убедить власть в том, что он по-прежнему лоялен и поддерживает Путина, а для Пригожина и Суровикина это плохо закончилось. После путча Пригожина Путин отошел, стабилизировал ситуацию и вновь набирает силу", - считает генерал.

При этом он добавил, что дворцовые перевороты исключать нельзя.

"Конечно, дворцовые перевороты в России не исключены (вроде пригожинского бунта), но Путин существенно укрепил свои позиции после мятежа", - подчеркнул Игорь Романенко.

Смотрите чат с Игорем Романенко на Главреде:

Кто такой Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Напомним, в Newsweek писали, что преемником Путина на посту президента РФ может стать Патрушев. По мнению журналистов, сам Путин выбрал преемником Мишустина, но против его кандидатуры выступили политические "элиты".

Российский политтехнолог Марат Гельман считает, что Путин не будет править в РФ до 2030 года. В интервью Главреду он поделился мнением о том, что его режим прекратит существование раньше – по итогам столкновения с НАТО.

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новости России Кремль Владимир Путин Игорь Романенко новости Украины
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