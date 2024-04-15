Для чего нужны дырки у подошвы кроссовок: мужчина раскрыл гениальное предназначение

Маленькие дырочки в нижней части обуви имеют свое предназначение, о котором знают не все.

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Для чего на самом деле нужны отверстия в кроссовках / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Кроссовки являются одним из самых популярных видов обуви. Большинство людей владели кроссовками, которые имеют дополнительные дырки возле подошвы. Однако об истинном назначении этих дырок многие люди даже не подозревают.

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Если вам не понятно о чем идет речь, над резиновой подошвой любой пары кроссовок Converse All Star есть два маленьких отверстия, которые выглядят так же, как ушки, через которые проходят шнурки. Однако эти маленькие дополнительные дырки не предназначены для шнурков. На самом деле они имеют гениальное практическое назначение.

Для тех, кто не знает истории Converse, All Stars изначально были созданы как баскетбольная обувь еще в 1917 году. Американская команда завоевала золото, надев их на первом Олимпийском чемпионате по баскетболу в 1936 году в Берлине и их репутация резко возросла. Когда в 1949 году родилась НБА, почти каждый игрок носил Converse.

Маленькие круглые люверсы, как оказалось, предназначены для вентиляции. То есть эти крошечные отверстия в ваших кроссовках помогают ногам не потеть, когда вы гуляете по городу или находитесь на спортивной площадке. Раньше дополнительные вентиляционные отверстия позволяли ногам игроков дышать, подобно тому, как сейчас наши кроссовки изготавливаются из дышащего материала.

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