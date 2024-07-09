Как быстро избавиться от неприятного запаха в обуви: домашние средства за копейки

Неприятный запах в обуви может встречаться даже у очень чистоплотных людей, но это не проблема. Главред собрал несколько простых советов, которые помогут убрать неприятный запах ног и обуви.
Как быстро избавиться от неприятного запаха в обуви
Конечно, чтобы хоть как-то избавиться от этой проблемы, можно забросить кроссовки в стиралку, но если времени на это совсем нет - автор YouTube канала "bashmachnik"назвал несколько действенных способов:
- Морозилка. Неожиданный способ, но действенный. Заверните обувь в пакет и поставьте в морозилку на 12 часов. Холод уничтожит все бактерии в обуви, которые являются источником неприятного запаха. Важно: такой метод не подойдет для лакированной обуви, потому что она может потрескаться из-за низких температур.
- Смесь из соды и крахмала. Смешайте 3 ст.л. соды и 1 ст.л. крахмала. Можно добавить несколько капель парфюма или эфирного масла. Порошок равномерно разложите в два носка и завяжите их. Положите носки в обувь на ночь. Эта смесь впитает все неприятные запахи без вреда для обуви.
- Соль. Этот, на первый взгляд, простой ингредиент отлично впитывает влагу, которая также придает обуви неприятный запах. Просто посыпьте ею сапоги внутри, снаружи и оставьте на ночь.
- Дезодорант для обуви. Если времени у вас не много, это средство быстро уберет все запахи. Этот способ удобен тем, что можно использовать его даже вне дома.
Смотрите видео, как раз и навсегда избавиться от запаха ног:
Почему кроссовки начинают вонять
Чаще всего, обувь имеет неприятный запах из-за влаги и бактерий, которые активно размножаются в такой среде. Если плохо высушить кроссовки, или они плохо проветриваются - появляется запах, который потом трудно вывести.
Кроме того, тип материала обуви также может играть роль в том, как быстро она начинает вонять. Синтетические материалы, такие как полиэстер или нейлон, имеют свойство задерживать влагу больше, чем натуральные материалы, такие как кожа, что может привести к большему количеству проблем с неприятным запахом.
Что известно о YouTube канал "bashmachnik"?
YouTube канал "bashmachnik" - это канал о реставрации, ремонте и уходе за обувью. Автор также делится практическими советами, как восстановить любые изделия из кожи. На данный канал уже подписалось более 6 тысяч пользователей.
Читайте также:
- Для чего хитрые корейцы кладут чайные пакетики в обувь: причина удивит
- Навсегда забудете о мозолях: что делать, если натирает обувь
- Как отбелить белую обувь от желтизны: мужчина показал действенный лайфхак
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред