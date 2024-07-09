Как быстро избавиться от неприятного запаха в обуви: домашние средства за копейки

Каждый не раз сталкивался с распространенной проблемой - неприятным запахом в обуви. Главред рассказывает, как с этим бороться.

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Как быстро избавиться от неприятного запаха в обуви / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Неприятный запах в обуви может встречаться даже у очень чистоплотных людей, но это не проблема. Главред собрал несколько простых советов, которые помогут убрать неприятный запах ног и обуви.

Как быстро избавиться от неприятного запаха в обуви

Конечно, чтобы хоть как-то избавиться от этой проблемы, можно забросить кроссовки в стиралку, но если времени на это совсем нет - автор YouTube канала "bashmachnik"назвал несколько действенных способов:

Морозилка. Неожиданный способ, но действенный. Заверните обувь в пакет и поставьте в морозилку на 12 часов. Холод уничтожит все бактерии в обуви, которые являются источником неприятного запаха. Важно: такой метод не подойдет для лакированной обуви, потому что она может потрескаться из-за низких температур.

Неожиданный способ, но действенный. Заверните обувь в пакет и поставьте в морозилку на 12 часов. Холод уничтожит все бактерии в обуви, которые являются источником неприятного запаха. Важно: такой метод не подойдет для лакированной обуви, потому что она может потрескаться из-за низких температур. Смесь из соды и крахмала. Смешайте 3 ст.л. соды и 1 ст.л. крахмала. Можно добавить несколько капель парфюма или эфирного масла. Порошок равномерно разложите в два носка и завяжите их. Положите носки в обувь на ночь. Эта смесь впитает все неприятные запахи без вреда для обуви.

Смешайте 3 ст.л. соды и 1 ст.л. крахмала. Можно добавить несколько капель парфюма или эфирного масла. Порошок равномерно разложите в два носка и завяжите их. Положите носки в обувь на ночь. Эта смесь впитает все неприятные запахи без вреда для обуви. Соль. Этот, на первый взгляд, простой ингредиент отлично впитывает влагу, которая также придает обуви неприятный запах. Просто посыпьте ею сапоги внутри, снаружи и оставьте на ночь.

Этот, на первый взгляд, простой ингредиент отлично впитывает влагу, которая также придает обуви неприятный запах. Просто посыпьте ею сапоги внутри, снаружи и оставьте на ночь. Дезодорант для обуви. Если времени у вас не много, это средство быстро уберет все запахи. Этот способ удобен тем, что можно использовать его даже вне дома.

Смотрите видео, как раз и навсегда избавиться от запаха ног:

Почему кроссовки начинают вонять

Чаще всего, обувь имеет неприятный запах из-за влаги и бактерий, которые активно размножаются в такой среде. Если плохо высушить кроссовки, или они плохо проветриваются - появляется запах, который потом трудно вывести.

Кроме того, тип материала обуви также может играть роль в том, как быстро она начинает вонять. Синтетические материалы, такие как полиэстер или нейлон, имеют свойство задерживать влагу больше, чем натуральные материалы, такие как кожа, что может привести к большему количеству проблем с неприятным запахом.

Что известно о YouTube канал "bashmachnik"? YouTube канал "bashmachnik" - это канал о реставрации, ремонте и уходе за обувью. Автор также делится практическими советами, как восстановить любые изделия из кожи. На данный канал уже подписалось более 6 тысяч пользователей.

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