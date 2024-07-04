Как убрать заломы на обуви за 10 минут - станут снова гладенькими

На кроссовках часто образуются складки, а это совсем не то, чего вы хотите от своей красивой обуви.

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Как убрать заломы на обуви феном / Коллаж Главред, фото: x.com/shanteldebonsu

При покупке новых кроссовок, вам, конечно же, хочется, чтобы они как можно дольше выглядели первозданными и новыми. К сожалению, вы не можете предотвратить образование складок на обуви, но можете от них избавиться.

Почему появляются складки на кроссовках?

Материал, из которого изготавливают большинство кроссовок, довольно жесткий и негибкий. Это означает, что когда вы начинаете ходить в новой обуви, материал должен найти способ двигаться вместе с вашими ногами, пишет Tips and Tricks.

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Каждый раз, когда вы сворачиваете пальцы ног при ходьбе, материал заминается еще больше. Через некоторое время на материале образуются четкие складки, а это совсем не то, чего вы хотите от своей красивой обуви.

Как убрать заломы на кроссовках?

Для этого простого трюка вам понадобятся:

кроссовки

старые носки или другая ткань

утюг

горячая вода.

Сначала набейте кроссовки скомканными старыми носками, газетами или другим материалом. Наполняйте их до тех пор, пока складки не перестанут быть заметными. Когда вы надавите на верхнюю часть обуви и не почувствуете никакого движения, значит, вы достаточно наполнили обувь.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Затем достаньте еще одну пару старых носков или другой тип ткани и смочите ее горячей водой (не мочите). Поместите слегка влажный носок на нос кроссовка (с внешней стороны).

Осторожно прогладьте верхнюю часть носка утюгом. Регулярно поднимайте утюг, чтобы не сжечь обувь. Продолжайте делать это до тех пор, пока складки полностью не исчезнут с обуви.

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