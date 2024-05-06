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Больше никаких мозолей: что делать, если натирает обувь

Руслана Заклинская
6 мая 2024, 10:07обновлено 6 мая, 10:53
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Обувь может стать настоящей проблемой, когда она натирает кожу и создает дискомфорт. Чтобы этого избежать, следует придерживаться нескольких простых советов.
Больше никаких мозолей: что делать, если натирает обувь
Что делать, чтобы не натирала обувь / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Правильная пара обуви имеет большое значение. Качественная обувь поможет вам чувствовать себя увереннее и завершит ваш образ.

Если вас интересуют советы, которые помогут при натирании обуви, прочитайте материал Главреда: Неожиданное применение бальзама для губ: Как избавиться от мозолей летом.

Что делать, чтобы не натирала обувь

Обувь может стать настоящей проблемой, когда она натирает кожу и создает дискомфорт. Чтобы этого избежать, следует придерживаться нескольких простых советов.

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Во-первых, важно выбирать обувь, которая подходит по размеру и форме. Задняя часть обуви не должна быть слишком жесткой или узкой. Во-вторых, надевайте качественные носки, которые хорошо поглощают влагу и защищают от трения. В-третьих, перед тем как обуть новые туфли или кроссовки, можно немного разносить их дома, чтобы они стали более удобными.

Как смягчить заднюю часть обуви

Смягчить заднюю часть обуви можно несколькими способами. Один из них - использовать специальные средства для смягчения кожи, такие как кремы или спреи, пишет Fit My Foot.

Еще один способ смягчить заднюю часть новой обуви - использование фена. Наденьте пару толстых носков и обуйтесь в новую обувь. С помощью фена на среднем уровне нагрейте заднюю часть обуви, пока она не станет пластичной. Когда вы будете двигать ногами и ходить, подогретый материал будет слегка формироваться, чтобы лучше соответствовать форме вашей пятки.

Этот способ лучше всего работает с кожей, замшей или тканью. Будьте осторожны, не держите фен слишком близко к обуви и слишком долго, чтобы не сжечь и не расплавить ее.

Что делать, если натирают кроссовки

Если кроссовки натирают пятку, необходимо принять немедленные меры, чтобы предотвратить появление мозолей и раздражений. Попробуйте заменить носки на более толстые или с мягкими подкладками на пятке.

Попробуйте носить обычные носки поверх более тонкой пары носков или капроновых носков. Два носка будут скользить друг по другу и могут уменьшить трение, которое возникает непосредственно на коже вашей пятки.

Смажьте обувь маслом. Нанесите на края кожаной обуви, которые наносят вред вашим ногам, масло для массажа, кокосовое или оливковое масло. Через несколько дней обувь должна стать мягче. Если вас волнует влияние масел на цвет или долговечность обуви, используйте кондиционер для кожи вместо масла.

Если натирание вызывает определенный тип кроссовок, подумайте о том, чтобы их заменить на модель с более мягкой задней частью или другого размера.

Что наклеить на задник обуви

В исследовании 2016 года бегуны обнаружили, что тейп является эффективным средством профилактики волдырей и натирания обуви. Попробуйте наклеить гладкий однослойный клейкий тейп, который также называют хирургическим пластырем, на болезненный участок.

Также существуют специальные резиновые или силиконовые прокладки, которые можно вставить в обувь, чтобы уменьшить трение. Эти накладки могут иметь подкладку из молескина, чтобы улучшить срок службы во время трения. Перед наклеиванием убедитесь, что задняя часть обуви чистая и сухая, чтобы наклейка лучше держалась.

Что такое молескин?

Молескин - это тонкая, но тяжелая хлопчатобумажная ткань. С одной стороны он мягкий, а с другой имеет липкую клейкую основу. Его часто наносят на внутреннюю часть обуви, чтобы улучшить посадку или сделать ее более удобной, пишет Healthline.

Что делать, если сильно натерли пятку

Если вы сильно натерли пятку, необходимо принять меры для облегчения боли и предотвращения инфекций. Сперва очистите поврежденный участок мягким мыльным раствором и нанесите антисептическое средство. Если есть мозоль, не вскрывайте его, чтобы избежать инфекции. Наложите стерильный бинт или пластырь, чтобы защитить пятку от дальнейшего трения. Если боль сильная или появились признаки инфекции, следует обратиться к врачу.

Почему обувь натирает пятку

Обувь может натирать пятку по разным причинам. Одна из них - неправильный размер или форма обуви, когда задник слишком узкий или твердый. Другая причина - использование низкокачественных материалов, которые не гнутся или не подстраиваются под форму ноги.

Также натирание может быть из-за неправильного выбора носков или же отсутствием достаточной защиты.

Еще одной причиной может быть то, что обувь еще не разносилась. Если обувь новая, дайте ей время разнашиваться или используйте средства для смягчения кожи.

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