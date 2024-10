Есть скрытое назначение: почему батареи в квартирах всегда красят в белый цвет

Белый цвет для покраски радиаторов выбирают не только из-за его эстетической привлекательности, но и по практическим причинам, связанным с интерьером и уходом.

https://glavred.info/life/est-skrytoe-naznachenie-pochemu-batarei-v-kvartirah-vsegda-krasyat-v-belyy-cvet-10607168.html Ссылка скопирована

Почему батареи делают белыми - почему батареи не красят в черный / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

О чем вы узнаете:

Почему батареи делают белыми

Почему батареи не красят в черный

Как правильно красить батареи

Радиаторы и батареи часто красят в белый цвет по нескольким практическим и эстетическим причинам. Кроме того, покраска радиаторов - это отличный способ освежить интерьер и защитить металлические поверхности от повреждений. О том, почему батареи белые, а не черные поинтересовался один из пользователей на форуме Quora и получил ответ.

Почему батареи делают белыми - почему радиаторы отопления красят в белый цвет

Отвечая на вопрос одного из пользователей, эскперт по технологиям, по имени Сантьяго Феррейро отметил, что нет реальной причины всегда красить батареи или радиаторы в белый цвет.

"Радиаторы излучают тепло благодаря разнице температур и конвекции. Покраска их в белый цвет может способствовать инфракрасному излучению, но это просто ничтожно мало. Цвет радиаторов, скорее всего, является не столько эстетическим критерием окружения, сколько физическим", - делает вывод он.

Пользователи отмечают, что радиаторы обычно белые по нескольким причинам:

Эстетическая привлекательность: белый - нейтральный цвет, который хорошо сочетается с большинством дизайнов интерьера.

Обслуживание: на белых поверхностях легче видно грязь и пыль, что требует регулярной уборки. Это поможет сохранить эффективность радиатора, поскольку накопление пыли может препятствовать теплоотдаче.

Стандартизация: со временем использование белого цвета для радиаторов стало стандартной практикой в производстве, что привело к однообразию дизайна и простоте замены.

Что такое Quora Quora - это социальный веб-сайт вопросов и ответов и онлайн-рынок знаний со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Он был основан 25 июня 2009 года и стал общедоступным 21 июня 2010 года. Пользователи могут сотрудничать, редактируя вопросы и комментируя ответы, предоставленные другими пользователями. По состоянию на 2020 г. веб-сайт посещали 300 миллионов пользователей ежемесячно, сообщает Википедия.

Почему батареи не красят в черный цвет

Однако, некоторые пользователи форума отметили, что черные поверхности поглощают больше тепла, чем светлые цвета. Хотя это может показаться полезным, это может привести к перегреву или неэффективному распределению тепла.

Кроме того, светлые цвета якобы лучше излучают тепло в комнату. Черный радиатор может поглощать тепло, но не излучать его эффективно, что приводит к снижению эффективности отопления.

В то же время эксперты по отоплению компании "The radiator centre" отмечают, что на самом деле разница в теплоотдаче между цветами достаточно минимальна, и о ней не стоит беспокоиться.

"Это объясняется тем, что для обогрева помещения радиаторы используют конвекцию, а не теплопроводность. Горячая вода внутри радиатора нагревает воздух вокруг него, который затем циркулирует по комнате. Это дает вам большую свободу в выборе цвета, который лучше всего соответствует вашему видению дизайна интерьера. Независимо от того, хотите ли вы, чтобы ваши радиаторы сливались с фоном, или выделялись как яркий центральный элемент, существует множество вариантов покраски", - отмечают специалисты.

Что известно о "The radiator centre" "The radiator centre" - британская компания с 6 выставочными залами по всей Великобритании. Компания основана в 2005 году и является одним из крупнейших в Британии поставщиком дизайнерских радиаторов.

Влияет ли покраска радиатора на его теплоотдачу

Специалисты по отоплению компании "Vaillant", отмечают, что добавляя еще один слой между источником тепла и воздухом, покраска радиатора уменьшает его теплоотдачу. Однако разница настолько мала, что не повлияет на эффективность ваших радиаторов каким-либо заметным образом.

"Единственный важный фактор, который следует иметь в виду, - это покрытие, поскольку блестящие поверхности излучают меньше тепла. Радиаторы из хромированной или нержавеющей стали могут излучать на 15% меньше тепла, чем та же модель с окрашенным покрытием. Таким образом, вы можете улучшить эффективность радиатора, покрасив его", - советуют они.

Что известно о "Vaillant" Vaillant Group - это компания, которая разрабатывает продукты для отопления, охлаждения и горячего водоснабжения. В компании работают около 17 000 человек по всему миру, а годовой оборот составляет примерно 3,7 миллиарда евро. Это делает Vaillant Group одной из крупнейших компаний в своем секторе в Европе, сообщает Википедия.

Как восстановить старую батарею

Покраска радиаторов или батарей - это простой, но важный процесс для обновления интерьера и продления срока службы ваших отопительных приборов. Эксперт по ремонту и автор YouTube-канала "Happily Before and After" Дерек поделился своим опытом покраски старых радиаторов, раскрыв два эффективных метода.

Что нужно сделать перед покраской батареи отопления

Перед покраской радиаторов необходимо убедиться, что они выключены и охлаждены. По словам Дерека, важно тщательно очистить поверхность перед нанесением краски.

"В этом старом радиаторе, наверное, около ста лет пыли. Я бы использовал инструмент для щелей, чтобы очистить все внутри, прежде чем мыть его с мылом и водой", - рекомендует эксперт.

Нужно ли снимать краску с батареи перед покраской

Очистка и шлифовка - ключевые этапы подготовки поверхности. Дерек советует использовать тринатрийфосфат (TSP), чтобы подготовить металл для лучшего сцепления краски: "Это помогает подготовить поверхность к покраске. Краска будет лучше держаться на радиаторе после того, как мы его почистим".

Чем лучше покрасить батареи отопления

Для покраски радиаторов можно использовать несколько видов красок. Дерек попробовал два разных подхода:

Масляная краска для металла, нанесенная кистью: "Если вы хотите перекрасить свои старые радиаторы, я бы посоветовал использовать масляную краску для металла, которую наносят кистью", - отмечает Дерек.

Он объясняет, что такая краска обеспечивает долговечное покрытие, которое выглядит намного лучше, чем аэрозольное.

Высокотемпературная аэрозольная краска: Другой вариант - это краска-распылитель, которую эксперт использовал для покраски черного радиатора.

"Черный радиатор было гораздо легче красить, достаточно было просто покрыть его одним или двумя слоями высокотемпературной краски-распылителя", - отмечает Дерек.

Он добавляет, что хотя покрытие получилось более плоским, результат его удовлетворил.

Смотрите видео о том, через сколько времени после покраски батарея высыхает:

Что известно о YouTube канале "Happily Before and After" YouTube канал "Happily Before and After" - это блог на YouTube, в котором его автор Дерек делится советами по ремонту, благоустройству дома и DIY-проектами. Основное внимание на канале уделяется практическим решениям для улучшения интерьера и экстерьера дома. Аудитория канала - почти 3 тысячи пользователей.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред