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Загадка природы: почему лайм тонет, а лимон плавает - ответ знают только гении

Юрий Берендий
16 октября 2024, 13:25
104
Лаймы и лимоны, хоть и принадлежат к одному семейству цитрусовых, отличаются по цвету, размеру, вкусу и полезным свойствам, указывают эксперты.
Загадка природы: почему лайм тонет, а лимон плавает - ответ знают только гении
Почему лайм тонет, а лимон плавает в воде - ответ знают только гении / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, pexels

На первый взгляд, лимон и лайм очень похожи, но на самом деле они имеют разные физические свойства, которые влияют на их поведение в воде. Эксперты из проекта "hraimo_food" объясняют этот феномен и делятся интересными фактами о том, чем отличается лайм от лимона.

Почему лайм тонет, а лимон нет

Как рассказывает эксперт "Hraimo_food", причиной плавания лимона являются особенности его кожуры.

"Это лимон, и он плавает. А это лайм, и он тонет", - отмечает эксперт в своей демонстрации.

Причина такой разницы кроется в плотности кожуры. Лимон имеет пористую, рыхлую кожуру, содержащую большое количество воздушных кармашков. Это снижает его общую плотность, поэтому лимон остается на поверхности воды. Лайм, наоборот, имеет более плотную кожуру, в которой практически нет воздуха, поэтому он тонет.

Смотрите видео о том, почему лимон плавает, а лайм тонет:

"Ты же видел лед на поверхности реки? Он тяжелый, но не тонет. Это потому, что частицы кислорода замораживаются, и плотность уменьшается", - говорится в видео.

Так же и с лимоном - его кожура работает как барьер, снижающий общую плотность фрукта.

Почему лимон без кожуры тонет

Интересно, что без кожуры лимон будет вести себя так же как и лайм, - он утонет.

"Если мы его почистим, он пойдет на дно", - отмечает эксперт.

Это связано с тем, что мякоть лимона имеет более высокую плотность, чем вода, и без воздушных кармашков в кожуре лимон не сможет оставаться на поверхности.

Что известно о проекте "Гра}мо"

Проект "ГраЇмо" создан инициативой по улучшению культуры питания общественной организацией Cult Food шеф-повара Евгения Клопотенко при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.

Чем полезны лайм и лимон

Кроме интересных физических свойств, как лайм, так и лимон чрезвычайно полезны для здоровья благодаря высокому содержанию витамина С.

"Лайм и лимон имеют большое количество витамина С, который помогает укрепить иммунитет", - добавляет эксперт.

Витамин С является мощным антиоксидантом, который поддерживает иммунную систему и способствует общему здоровью.

В чем разница между лимоном и лаймом

Автор популярного YouTube-канала "Home Remedies" раскрывает, что эти фрукты не только отличаются внешне, но и имеют разные свойства и применение. В этом материале рассмотрим ключевые различия между лимоном и лаймом, а также узнаем, какой из них полезнее для здоровья.

Как объясняет эксперт "Home Remedies", лаймы и лимоны принадлежат к одному семейству цитрусовых, богаты витамином С, но отличаются по цвету.

"Лайм имеет ярко-зеленый цвет и меньший размер, тогда как лимон известен своим желтым цветом и большей овальной формой. Лаймы обычно имеют диаметр от 3 до 6 см, тогда как лимоны - от 7 до 12 см", - говорится в видео.

Смотрите видео о том, в чем разница между лимоном и лаймом:

Эта разница также отражается в их внешнем виде на кухне, что позволяет легко отличить эти фрукты.

Чем отличается лимон от лайма на вкус

Еще одна важная характеристика - это вкус.

"Вкус лайма более кислый, чем у лимона, а также имеет горьковатый оттенок, что выделяет его в любом приготовлении", - отмечает блогерша.

По ее словам, это делает лайм популярным ингредиентом в блюдах, где требуется более выраженная кислинка, тогда как лимон имеет более мягкий вкус, что идеально подходит для лимонадов или заправок.

Разный уровень pH также влияет на восприятие вкуса. Лайм имеет немного более низкий показатель pH (более кислый), чем лимон. По данным экспертов, "лимонный сок имеет рН между 2,6, тогда как сок лайма - между 2,35", что означает, что лайм немного более кислый.

Сколько можно хранить лайм - срок хранения лимона - срок хранения лимона

Важный аспект для тех, кто использует эти фрукты регулярно, - это их хранение. Как отмечает автор, лимон менее требователен к условиям хранения.

"В холодильнике лимон может храниться без потерь до двух месяцев, тогда как лайм требует постоянной температуры +4°C, чтобы сохранять свои свойства", - указывает она.

Что известно о YouTube-канале "Home Remedies"

YouTube-канал "Home Remedies" охватывает темы, связанные с использованием природных продуктов, трав, эфирных масел, фруктов и других ингредиентов для укрепления иммунитета и поддержания общего здоровья. Аудитория канала - более 300 тысяч пользователей.

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