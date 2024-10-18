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Догадываются единицы: почему нельзя сушить одежду на батарее - настоящая причина

Юрий Берендий
18 октября 2024, 04:35
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Сушка одежды на батарее может казаться единственным вариантом для некоторых владельцев домов, но эксперт объяснил, почему нельзя сушить вещи на радиаторе.
Догадываются единицы: почему нельзя сушить одежду на батарее - настоящая причина
Почему нельзя сушить вещи на батареях - настоящая причина удивит / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube, pexels

В связи с наступлением холодов, многие граждане стараются не включать отопление для экономии на счетах за электроэнергию. Тем не менее, для тех, кто решил включить радиаторы, это может показаться единственным решением для сушки одежды, особенно если нет открытого пространства или если это квартира.

Однако специалисты предупреждают, что такой способ сушки может вызвать сырость в помещении и создать риск пожара. Эксперты из компании Posh.co.uk привели шесть причин, почему сушка одежды на радиаторах может нанести больше вреда, чем пользы, и почему стоит отказаться от этого метода, передает Express.

Можно ли вещи сушить на батарее

"Это может показаться простым решением, но вы действительно должны стараться избегать сушки одежды на батареях, если это возможно. Это может оказаться дорогостоящим во многих отношениях. Ваш котел будет работать намного интенсивнее, чтобы обогреть вашу комнату, если радиатор покрыт одеждой, и это приведет к увеличению расходов на электроэнергию", - говорит Энди Эллис из Posh.co.uk.

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Он отметил, что сушка одежды на батарее не только увеличит счета за электроэнергию, но и может повредить вашу любимую одежду, а также со временем приведет к более частой замене радиатора.

"Кроме финансовых последствий, вы наносите вред своему дому и здоровью. Плохое качество воздуха в помещении может вызвать появление плесени, а это может привести к рискам для здоровья, таким как гриппоподобные симптомы", - указывает он.

Почему нельзя вешать вещи на радиатор

Дополнительные расходы

Накрывание радиаторов одеждой заставляет систему отопления работать интенсивнее, поскольку нагревается одежда, а не помещение. Это приводит к повышению стоимости счетов за энергию.

Образование плесени

Мокрая одежда испаряет влагу, которая остается в воздухе и может со временем привести к сырости и плесени в доме, повреждая стены, краску и даже конструкции.

Здоровье

Высокая влажность и плохое качество воздуха могут вызвать респираторные заболевания и аллергии, что особенно опасно для детей.

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Как подготовится к отопительному сезону / Инфографика: Главред

Риск пожара

Одежда, оставленная близко к горячим радиаторам, может воспламениться. Это представляет особую опасность, если ее забыли снять или оставили без присмотра.

Повреждение радиатора

Влага может проникать в металл радиатора, вызывая коррозию и ржавчину, что сократит срок его эксплуатации и приведет к необходимости чаще менять радиатор.

Порча одежды

Ткань, контактирующая с радиатором, может потерять цвет, ослабнуть, или даже получить пятна от непосредственного воздействия тепла.

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