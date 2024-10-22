Могут отравить: ветеринар назвал 5 продуктов, которые нельзя давать собакам

Некоторые продукты, которые являются обычными в нашем рационе, могут быть опасными для собак.

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Чем нельзя кормить собаку - список запрещенных продуктов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Многие владельцы собак хотят обеспечить своим любимцам лучший уход, но важно помнить, что некоторые продукты, которые являются привычными в нашем рационе, могут быть очень опасными для здоровья животных. По словам ветеринара Амира Анвари, существует пять распространенных продуктов, которые могут быть токсичными для собак.

Лук

Лук является одним из самых токсичных продуктов для собак, пишет Express. Он содержит N-пропилдисульфид - соединение, которое может повреждать эритроциты, что ведет к анемии. Симптомы отравления могут включать:

рвоту;

диарею;

боль в животе;

снижение аппетита;

обезвоживание.

Эти симптомы могут проявиться в течение 24 часов после употребления лука, но в некоторых случаях они могут появиться только через несколько дней. Для собак опасная доза лука зависит от их веса, но обычно составляет около 0,5% или более от массы тела.

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Ксилит

Ксилит - это природный сахарный спирт, содержащийся во многих фруктах и овощах, а также во многих продуктах для людей, таких как бессахарная жевательная резинка, зубная паста, жидкость для полоскания рта и арахисовая паста. Даже небольшое количество ксилита может быть смертельным для собак. Симптомы отравления ксилитом:

рвота;

снижение активности;

слабость;

шаткость;

нарушение координации;

судороги;

проблемы с печенью

кровотечение.

Виноград и изюм

Виноград и изюм также опасны для собак, поскольку они могут вызвать почечную недостаточность даже в малых количествах. Особенно опасен изюм, который часто вызывает серьезные симптомы отравления.

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Орехи макадамии

Орехи макадамии содержат токсичные компоненты, которые могут быть опасными для собак. Съедание даже нескольких орехов может привести к интоксикации, особенно у маленьких и средних собак.

Шоколад

Шоколад является одним из самых известных опасных продуктов для собак. Он содержит теобромин и кофеин, которые токсичны для животных. Собаки не могут переварить эти соединения так хорошо, как люди, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Количество шоколада, которое является опасным для собаки, зависит от ее размера и типа шоколада. Темный шоколад является наиболее токсичным, тогда как белый шоколад содержит очень мало теобромина и считается менее опасным.

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