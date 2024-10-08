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Как отучить котов гадить в клумбах: специалисты раскрыли действенный метод

Юлия Закрепа
8 октября 2024, 16:24
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Кошек можно отучить от использования вашего сада в качестве туалета с помощью простых шагов.
Как отучить котов гадить в клумбах: специалисты раскрыли действенный метод
Как отучить кота гадить возле дома / коллаж: Главред, фото: unsplash

Иметь собственный сад - это прекрасная роскошь, но часто это может привести к тому, что животные придут и исказят его. Такой угрозой могут быть коты, поскольку когда они могут гадить в вашем саду - это означает, что они метят свою территорию.

Это не только непривлекательно, но и может нанести вред клумбам, посевам и бордюрам. Несмотря на то, что от кошачьего беспорядка довольно легко избавиться, на самом деле это создает большую проблему, чем просто неудобство. К сожалению, поскольку коты являются плотоядными, это означает, что их фекалии содержат паразитов, передает издание Mirror.

Их фекалии могут переносить множество инфекций, которые затем могут передаваться вам или другим членам вашей семьи. Это может включать токсоплазмоз и криптоспоридиоз, а симптомы очень неприятны.

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Симптомы токсоплазмоза включают головную боль, лихорадку, боли в мышцах и увеличение лимфатических узлов, особенно вокруг шеи. Тяжелый токсоплазмоз может даже привести к повреждению мозга, глаз или других органов. Между тем криптоспоридиоз может вызвать диарею, рвоту, лихорадку и множество других проблем", - пояснили специалисты.

Чтобы увидеть, был ли кот в вашем саду, нужно обратить внимание на ямы на клумбах, небольшие бугорки земли и следы лап. Хотя отпугнуть котов от сада может быть трудно, но это возможно. Карлос Гарсия, сын основателей компании Total Clean рассказал, как помешать котам гадить в саду.

"Котов можно отучить от использования вашего сада, поместив на поверхность почвы грубые материалы, такие как сосновые шишки или проволока. Вы также можете посадить сильно пахнущие травы, такие как розмарин или лаванда, поскольку коты не любят запахи. Спринклеры, активируемые движением, также являются отличным способом отпугнуть котов от места", - рассказал Карлос.

Еще один отличный вариант - положить измельченную яичную скорлупу в землю, поскольку она может показаться непривлекательной под кошачьими лапами. Как дополнительный бонус, это также удержит других вредителей, например слизней, от растений.

Коты будут смущены, если между растениями также будет естественный барьер из веток. Они не любят ничего больше, чем только что перевернутый, мягкий грунт, поэтому убедитесь, что почва твердая и неудобная, ведь она должна держать котов на расстоянии.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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