Что чувствует собака, которую оставили дома одну: болезненное признание кинолога

Когда хозяин уходит, собака испытывает эмоциональную боль. Эксперт объяснил, какие именно чувства испытывают собаки, когда их оставляют одних дома.

https://glavred.info/life/chto-chuvstvuet-sobaka-kotoruyu-ostavili-doma-odnu-boleznennoe-priznanie-kinologa-10615436.html Ссылка скопирована

Что чувствует собака, которую оставили дома одну - объяснение кинолога / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Что чувствует собака, когда остается одна дома

Что снится собакам

Каждый собачник знает, как тяжело оставлять своего четверолапого друга дома, отправляясь на работу, особенно когда он смотрит на вас трогательными глазами. Однако жизнь требует заработка, чтобы обеспечить любимца всем необходимым.

Главред выяснил, как собака переживает разлуку с хозяином.

видео дня

Что чувствует собака, когда остается одна дома - что думают собаки, когда мы уходим

Собаки, не осознавая, что такое работа, часто часами остаются удивленными отсутствием хозяев. Адриенн Карсон, вице-президент по поведению и дрессировке в St Hubert's Animal Welfare, в комментарии для The Dog People отметила, что собаки скучают по людям, ведь связывают их с положительными эмоциями, передает Mirror.

"Если вас долго не было дома, ваша собака может очень обрадоваться, когда вы вернетесь. Исследования показывают, что чем дольше вы отсутствуете, тем счастливее будет ваша собака, когда вы вернетесь. Собаки - социальные животные, поэтому они могут грустить, когда их любимый человек уезжает. Это может произойти со всеми собаками, а не только с теми, кто страдает от тревоги разлуки", - указывает эксперт.

Адриенн Карсон успокаивает владельцев, объясняя, что собаки хорошо адаптируются к знакомой рутине и окружению.

Хотя поначалу им может быть грустно из-за вашего ухода, со временем они переключаются на свои привычные дела: сон, жевание игрушек или прислушивание к окружающим звукам.

Значительную часть времени, проведенного в одиночестве, собаки обычно спят, что помогает им легче ждать возвращения хозяев.

Что снится собакам - могут ли собаки видеть сны

Стэнли Корен, почетный профессор психологии из Университета Британской Колумбии, считает, что собаки мечтают о том, что им нравится, и, вероятнее всего, о своих хозяевах.

"Мы выяснили, что собакам снятся собачьи вещи. Так, пойнтерам снятся птицы, а доберманы преследуют желанных грабителей. Структура сновидений у собак очень похожа на структуру сновидений у людей", - объясняет он.

Эту мысль подтверждает доктор Дейдра Барретт, клинический и эволюционный психолог Гарвардской медицинской школы. Она утверждает, что собаки, как и люди, видят сны, связанные со своим повседневным опытом, а это означает, что хозяева вполне могут быть героями их сновидений.

Популярное видео в TikTok, опубликованное Animals Studio, подчеркивает, что собаки не просто любят своих хозяев, но и воспринимают их как часть своей семьи. В ролике говорится, что эти животные получают от людей больше заботы и любви, чем даже от своих собратьев.

Смотрите видео о том, что чувствует собака, когда остается одна дома:

Однако Карсон добавляет, что одиночество не является естественным состоянием для собак, из-за чего они могут выражать стресс разлуки скулением или лаем. В некоторых случаях это проявляется в виде необычных действий, таких как болезненное состояние, порча вещей или "непредвиденные инциденты" дома.

"Они размышляют или мечтают о своем дне. Когда вы уходите, проведя время со своим собачьим компаньоном, они задерживаются, вспоминая о насыщенном событиями дне, который вы провели вместе", - говорится в видео.

Вам также может быть интересно:

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред