Уверенный или творческий: что о человеке может рассказать порода его собаки

Порода вашей собаки может быть ключом, который поможет вам открыть новые грани личности.

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Интересные факты о владельцах собак / коллаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

Чем отличаются различные породы собак

Какие черты характера могут быть присущи их владельцам

Люди часто подсознательно выбирают собак, которые имеют черты, похожие на их собственные. Хотя многие выбирают четвероногих друзей сердцем, а не умом, этот выбор способен рассказать о человеке больше, чем можно ожидать.

Издание express.co.uk отмечает, если вы имеете любимую породу собаки или просто мечтаете о будущем питомце, возможно, вы будете удивлены, узнав, какие черты характера с ним ассоциируются, пишет Главред.

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Что порода собаки может рассказать о личности человека

Каждая порода собак имеет свои уникальные особенности. Вот что о вас может рассказать ваш любимец:

Джек-рассел-терьер

Владельцы джек-рассел-терьеров часто имеют черты, которые соответствуют характеру этой породы. Они определяются как лояльные, верные, способные помогать и поддерживать окружение. Эти люди дружелюбны и надежны, к ним всегда можно обратиться за советом, ведь они хорошие слушатели. Обычно, такую породу собак выбирают люди, которые способны находить общий язык с другими и ценят искренние отношения.

Джек-рассел-терьер / фото: Википедия

Кокер-спаниель

Люди, которые выбрали кокер-спаниеля, склонны к любознательности и семейным ценностям. Они ориентированы на близких, стремятся знать больше и исследовать окружающий мир. Эти люди обычно имеют дружелюбный и творческий характер, способны дарить своим друзьям поддержку и заинтересованность в их жизни.

Кокер-спаниель / фото: Википедия

Спрингер-спаниель

Владельцы этой породы часто являются людьми сдержанными и традиционными. Их важной чертой является пунктуальность. Такие люди придерживаются установленных правил, они не склонны к импульсивным решениям и ценят порядок.

Спрингер-спаниель / фото: Википедия

Бордер-терьер

Люди, которые отдают предпочтение этой породе собак, часто имеют очаровательную, живую и энергичную натуру. Это активные и жизнерадостные личности, которые приносят позитив и радость в любое общество. Их характер излучает уверенность и искренность, они легко заводят друзей и обожают общение.

Бордер-терьер / фото: pixabay

Уиппет

Уиппеты - порода для тех, кто увлекается новыми впечатлениями и не боится рисковать. Владельцы этих собак обычно наслаждаются разнообразными хобби, готовы к новым приключениям и полны жизненной энергии.

Уиппет / фото: pixabay

Золотистый ретривер

Тем, кто выбирает золотистого ретривера, часто присуща эмоциональная стабильность и позитивный настрой. Это люди, которые умеют наслаждаться жизнью, ценят гармонию и сохраняют душевное равновесие даже в стрессовых ситуациях.

Золотистый ретривер / фото: Википедия

Цвергшнауцер

Эта порода подходит для добросовестных и организованных людей, которые уважают правила и ценят порядок. Владельцы этих собак часто педантичны, четко выполняют свои обязанности и умеют держать слово. Они преданные друзья и на них всегда можно положиться.

Цвергшнауцер / фото: Википедия

Померанский шпиц

Эти пушистые любимцы - символы коммуникабельности и энергии. Если вы выбрали померанского шпица, вероятно, вы открытый и общительный человек, который с легкостью находит общий язык с другими и любит оставаться в центре внимания.

Померанский шпиц / фото: Википедия

Стаффордширский бультерьер

Это ласковые и преданные собаки, которые выбирают людей с мягким и дружественным характером. Владельцы этих собак определяются ласковостью, они ценят глубокие, доверительные отношения и готовы сделать все для счастья своих близких.

Стаффордширский бультерьер / фото: Википедия

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