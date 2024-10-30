Почему горячие напитки в самолете могут быть опасными: эксперт назвал две причины

Пассажиры самолета всегда могут рассчитывать на горячие напитки во время перелетов. Однако эксперт не рекомендует пользоваться этой услугой.

https://glavred.info/life/pochemu-goryachie-napitki-v-samolete-mogut-byt-opasnymi-ekspert-nazval-dve-prichiny-10609769.html Ссылка скопирована

Почему не стоит заказывать напитки во время перелетов / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему не стоит пить горячие напитки в самолете

Чем опасен чай на борту самолета

Во время полета самолетом важно ограничить употребление некоторых напитков, которые могут ухудшить состояние здоровья. Артур Готье, которого считают "знатоком чая" рассказал, почему на борту самолета не стоит употреблять чай и кофе, передает Mirror.

Мужчина предостерег, что вода, которая используется в самолетах не является стерильной.

видео дня

"Вода, которую используют для чая и кофе в самолетах, поступает из больших резервуаров, которые не очищаются. Жидкость не всегда такая чистая, как вы можете подумать, особенно на дальнемагистральных рейсах", - объясняет он.

Артур отметил, что вода для заваривания горячих напитков может привести не только к плохому качеству кофе или чая, но и вызвать дискомфорт у людей с чувствительным желудком или слабым иммунитетом во время полета.

Кроме того, кофейные автоматы расположены рядом с туалетами самолета, что тоже не гигиенично.

"Если чистота для вас является приоритетом, вы можете дважды подумать, прежде чем тянуться за чашкой кофе в полете", - подчеркивает эксперт.

Чтобы избежать проблем, Артур рекомендует выбирать упакованные напитки на борту.

Он также объяснил: "Если вам очень хочется чая, попросите отдельно бутылку воды и чашку горячей воды. Вы можете замочить пакетик чая в воде в бутылке, а затем подогреть его в горячей воде".

Для такого метода заваривания горячих напитков, эксперт предлагает зеленый или травяные чаи, например, ромашку или мяту, поскольку они хорошо завариваются при низких температурах и сохраняют свой вкус.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред