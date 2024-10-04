Россияне в 7 км от города: еще один населенный пункт в большой опасности

Российские оккупанты постоянно уничтожают Покровск КАБами и другим оружием.

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Россияне уже в 7 километрах от Покровска / Коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, DeepState

Российские оккупанты пытаются полностью захватить Донецкую область. Они постепенно продвигаются и уже находятся в 7 километрах от города Покровск. Об этом заявил глава городской военной администрации Сергей Добряк, сообщает Радио Свобода.

Он акцентировал на том, что Покровск постоянно находится под вражескими обстрелами. Оккупанты уничтожили или повредили около 80% критической инфраструктуры.

"Только вчера было два обстрела. Это шесть КАБов. В 10:30 били по центру города, к сожалению, у нас четыре раненых - два за первый обстрел. И в 23:00 также было три КАБа и также были раненые. Это гражданская инфраструктура, как всегда, критическая инфраструктура, уже почти ее нет. Там почти на 80% повреждена или разрушена. Враг оставляет нас без света, без воды, без газа. То есть, скажем так, готовят нас к зиме", - сказал Доряк. видео дня

Отмечается, что в городе до сих пор остаются 13 тысяч человек, из которых 94 - дети.

Ситуация на Покровском направлении - главные новости

Войска РФ уже не могут быстро продвигаться в направлении Покровска, сказал командир 425-го отдельного штурмового батальона "Скала" майор Юрий Гарькавый. Интенсивность атак снизилась, однако враг все равно наступает.

РФ захватила еще 2 села вблизи Покровска, считают журналисты Bild. Оккупанты приблизились на расстояние в 9 километров от города. Россияне захватили села Крутой Яр и Красный Яр, тем самым расширив свое наступление.

На Западе оценили угрозу штурма Покровска после оккупации Угледара: в частности, журналисты The Times написали, что такой сценарий маловероятен, поскольку тогда захватчикам придется совершить маневр на открытой местности на расстоянии 30 км.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской громады. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

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