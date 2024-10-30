Россияне за несколько километров: в МВА заявили о полном блокировании Покровска

Людей призывают эвакуироваться из Покровска.

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Наступление РФ на Покровск / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, deepstatemap.live

Главное из заявления начальника МВА:

Покровск полностью заблокируют для захода и выхода

Россияне находятся в 6,7 км от одной из окраин Покровска

В городе до сих пор остается 11900 жителей

Город Покровск Донецкой области полностью заблокируют для захода и выхода с целью обороны. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Покровска Сергей Добряк в эфире телемарафона.

По его словам, строительство эшелонированной обороны продолжается с 2022 года.

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"Есть план обороны города. Согласно этому плану мы уже заходим в город. Люди это видят. Поэтому мы еще раз призываем людей эвакуироваться, потому что город будет блокироваться полностью для мероприятий и выходов из микрорайонов и улиц. Мы уже блокируем окраины города", - подчеркнул он.

Добряк подчеркнул, что враг уже в 6,7 км от одной из окраин Покровска. При этом, в городе остается 11900 жителей, из них 55 - это дети.

"Мы призываем людей выезжать хотя бы на зиму, потому что в мороз будет очень трудно, потому что отопительного сезона не будет, но будут пункты обогрева", - подчеркнул он.

Начальник МВА также предупредил, что в Покровске оставаться опасно: критическая инфраструктура в городе разрушена на 80%, и враг уничтожает дома, социальную сферу.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской громады. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Ситуация в Покровске - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, оккупационная армия страны-агрессора России получила задание от кремлевского диктатора Владимира Путина захватить Покровск до 1 октября. Но командованию пришлось менять сценарий.

Представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук заявил, что российские войска ведут наступление на Покровском направлении преимущественно небольшими пехотными группами, действия которых поддерживаются автомобильной техникой - багги. Однако оккупанты также стремятся наступать и с помощью механизированной техники, пытаясь к бездорожью достичь тактических продвижений.

Кроме того, начальник службы связей с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Иван Секач сообщил, что ситуация на Покровском направлении очень сложная, оккупанты круглосуточно пытаются проводить штурмовые действия.

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