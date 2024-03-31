Бойня в Подмосковье: эксперт оценил вероятность причастности ФСБ к теракту

Попытка привязать к теракту Украину вполне вписывается в информационную стратегию Кремля, говорит Юрий Богданов.

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Публицист и специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов прокомментировал попытки кремлевского режима привязать Украину к организации теракта в Подмосковье.

"Попытка привязать к этому теракту Украину вполне вписывается в информационную стратегию Кремля, которая заключается в том, чтобы в любом случае создать как можно больше информационного шума, найти как можно больше виновных и ответственных за этот теракт, а также максимально оправдать свою агрессивную риторику и действия против Украины и против стран Запада", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт считает, что главная задача, которую сейчас преследует Кремль, обвиняя Украину и США и вбрасывая в информационное пространство очень много различных теорий, конспирологий - отвлечь внимание от провала самих российских спецслужб.

"Прежде всего от провала этой структуры якобы безопасности, которую Путин выстраивал внутри России. Для него очень важно, чтобы в этой ситуации жили любые версии, кроме единственно правильной - о том, что из-за войны в Украине все ресурсы России, все лучшие кадры брошены на войну против нашего государства, а сама Россия оказалась почти беззащитной перед реальным терроризмом", - пояснил он.

Собеседник также отмечает, что в информационном поле было очень много информации о том, что за терактом стоит именно ФСБ.

"Это было и мое первое мнение, но чем дальше мы исследуем этот вопрос, тем больше понимаем, что это действительно было Исламское государство. Они действительно планировали теракт - об этом Россию предупреждали и Штаты, и Великобритания", - убежден он.

Публицист также добавил, что сейчас Россия пытается максимально найти виновных в теракте.

"Потому что сказать, что виноват ИГИЛ, будет означать провал собственной истории, ведь россияне воевали с ИГИЛ в Сирии, тратят миллиарды на безопасность от терроризма, но бац! - и такое прозевали. Обвинить во всем всесильных украинцев, британцев, американцев, по их мнению, отличный план. И думаю, что они будут его придерживаться до конца, или как минимум до следующего теракта, который ИГИЛ вполне может организовать в РФ. И об этом уже активно говорят", - добавил Богданов.

Смотрите видео - интервью Юрия Богданова Главреду:

Теракт в Крокус Сити Холл 23 марта 2024 года в подмосковном концерт-холле "Крокус" (Красногорск) перед концертом рок-группы Пикник произошел теракт: гуппа вооруженных преступников открыла огонь по посетителям, а затем подожгла здание. От пуль и огня погибло более 130 человек, более 200 попали в больницы с повреждениями разной степени тяжести. Власти страны-оккупанта используют теракт в целях пропаганды, и ищут в произошедшем "украинский след". Украина свою причастность решительно отрицает.

Теракт в Крокус Сити Холл

Напомним, диктвтора Владимир Путин дважды пытался связать Украину с терактом в ТЦ "Крокус Сити Холл" - даже несмотря на то, что "ИГ" взяло на себя ответственность. Вечером в понедельник диктатор страны-агрессора признал, что нападение осуществили исламисты, но добавил, что "нас интересует, кто это заказал".

В свою очередь Украина категорически отвергает любую причастность, называя бойню в Подмосковье операцией самого Кремля. В США же заявляют, что ответственность несет исключительно Исламское государство.

Картинка "Украина - "террорист" может быть использована Путиным, чтобы активизировать войну, в том числе отдав приказ о новой мобилизации, уверены эксперты.

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