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РФ ударила дронами по автобусу с пассажирами и объекту инфраструктуры: что известно

Анна Ярославская
6 июня 2024, 09:40
92
Вражеский БпЛА попал в рейсовый автобус на Никопольщине. В Хмельницкой области вспыхнул пожар на одном из инфраструктурных объектов.
Последствия атаки дронов на Днепропетровщину
В Никополе российский дрон попал в автобус, вспыхнул пожар / Коллаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В ночь на 6 июня российские оккупанты атаковали Украину при помощи 18 ударных дронов "Shahed-131/136", а также нанесли удар по Днепропетровщине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Силам обороны удалось уничтожить 17 дронов.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram, ракеты захватчики запускали из района российского города Таганрога, а "Шахеды" − районов города Приморско-Ахтарск (РФ) и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Отражали воздушное нападение россиян мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска, истребительная авиация и подразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил.

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"В результате противовоздушного боя сбито 17 ударных БпЛА в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областях", - говорится в сообщении.

ВСУ сбили 17 вражеских дронов
ВСУ сбили 17 вражеских дронов / t.me/ComAFUA

Атака дронов на Хмельницкую область

В результате атаки российских "Шахедов" вспыхнул пожар на одном из инфраструктурных объектов в Хмельницкой области. Продолжается тушение пожара.

"Сегодня ночью наши силы ПВО сбили 1 вражеский "Шахед". Кроме того, в результате атаки в одном из населенных пунктов области возник пожар на инфраструктурном объекте", - сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в Telegram.

По словам главы ОВА, на месте работают соответствующие службы, травмированных или погибших нет.

Атака на Днепропетровщину

Российские оккупанты повредили инфраструктурный объект, девятиэтажку и три частных дома в Никополе Днепропетровской области, а также попали дроном в рейсовый автобус, в результате чего пострадали 4 человека.

"На Никопольщине было громко из-за ударов российской артиллерии и дронов-камикадзе. Утром − снова прилетало по райцентру. Вражеский БпЛА попал в рейсовый автобус. Он загорелся, спасатели пожар оперативно потушили. Пострадали люди, которые находились внутри", - написал в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Среди пострадавших мужчины 52, 65, 73 лет и 38-летняя женщина.

"Также из-за атаки оккупантов в городе повреждены инфраструктурный объект, девятиэтажка, 3 частных дома, хозяйственная постройка. Поврежден автобус. Уничтожен гараж, еще один − поврежден. Задело газопроводы и линии электропередач", − добавил Лысак.

  • Атака дронов на Днепропетровщину
    Атака дронов на Днепропетровщину Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака дронов на Днепропетровщину
    Атака дронов на Днепропетровщину Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака дронов на Днепропетровщину
    Атака дронов на Днепропетровщину Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака дронов на Днепропетровщину
    Атака дронов на Днепропетровщину Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака дронов на Днепропетровщину
    Атака дронов на Днепропетровщину Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака дронов на Днепропетровщину
    Атака дронов на Днепропетровщину Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Атака дронов на Днепропетровщину
    Атака дронов на Днепропетровщину Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Воздушные атаки РФ на Украину

В ночь на 5 июня российские оккупанты атаковали Украину 27 ударными беспилотниками типа "Шахед". Силам обороны Украины удалось уничтожить 22 вражеских дрона.

В ночь на 1 июня страна-агрессор Россия также масштабно ударила ракетами и "Шахедами" по Украине . Работала противовоздушная оборона.

После этого стало известно, что страна-агрессор РФ ночью ударила ракетами и дронами по энергообъектам в 5 областях. Есть разрушения и пострадавшие. Российские ракеты этой ночью долетали даже на Закарпатье.

Во время массированной атаки российских оккупантов ракетами и дронами по Украине в ночь на 1 июня были серьезно повреждены две теплоэлектростанции группы ДТЭК.

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