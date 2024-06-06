РФ ударила дронами по автобусу с пассажирами и объекту инфраструктуры: что известно

В ночь на 6 июня российские оккупанты атаковали Украину при помощи 18 ударных дронов "Shahed-131/136", а также нанесли удар по Днепропетровщине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Силам обороны удалось уничтожить 17 дронов.
Как сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram, ракеты захватчики запускали из района российского города Таганрога, а "Шахеды" − районов города Приморско-Ахтарск (РФ) и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.
Отражали воздушное нападение россиян мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска, истребительная авиация и подразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил.
"В результате противовоздушного боя сбито 17 ударных БпЛА в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областях", - говорится в сообщении.
Атака дронов на Хмельницкую область
В результате атаки российских "Шахедов" вспыхнул пожар на одном из инфраструктурных объектов в Хмельницкой области. Продолжается тушение пожара.
"Сегодня ночью наши силы ПВО сбили 1 вражеский "Шахед". Кроме того, в результате атаки в одном из населенных пунктов области возник пожар на инфраструктурном объекте", - сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в Telegram.
По словам главы ОВА, на месте работают соответствующие службы, травмированных или погибших нет.
Атака на Днепропетровщину
Российские оккупанты повредили инфраструктурный объект, девятиэтажку и три частных дома в Никополе Днепропетровской области, а также попали дроном в рейсовый автобус, в результате чего пострадали 4 человека.
"На Никопольщине было громко из-за ударов российской артиллерии и дронов-камикадзе. Утром − снова прилетало по райцентру. Вражеский БпЛА попал в рейсовый автобус. Он загорелся, спасатели пожар оперативно потушили. Пострадали люди, которые находились внутри", - написал в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
Среди пострадавших мужчины 52, 65, 73 лет и 38-летняя женщина.
"Также из-за атаки оккупантов в городе повреждены инфраструктурный объект, девятиэтажка, 3 частных дома, хозяйственная постройка. Поврежден автобус. Уничтожен гараж, еще один − поврежден. Задело газопроводы и линии электропередач", − добавил Лысак.
Воздушные атаки РФ на Украину
В ночь на 5 июня российские оккупанты атаковали Украину 27 ударными беспилотниками типа "Шахед". Силам обороны Украины удалось уничтожить 22 вражеских дрона.
В ночь на 1 июня страна-агрессор Россия также масштабно ударила ракетами и "Шахедами" по Украине . Работала противовоздушная оборона.
После этого стало известно, что страна-агрессор РФ ночью ударила ракетами и дронами по энергообъектам в 5 областях. Есть разрушения и пострадавшие. Российские ракеты этой ночью долетали даже на Закарпатье.
Во время массированной атаки российских оккупантов ракетами и дронами по Украине в ночь на 1 июня были серьезно повреждены две теплоэлектростанции группы ДТЭК.
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