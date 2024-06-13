Самые горячие направления фронта летом: эксперт сказал, где ВСУ могут иметь успех

До конца лета оккупанты будут пытаться захватить Часов Яр, считает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

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До конца лета ВСУ могут вернуть часть или все территории, которые россияне захватили во время наступления на Харьков / коллаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Facebook

Не исключено, что до конца лета ВСУ смогут вернуть часть или все территории, которые россияне захватили во время наступления на Харьков. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, передает ТСН.ua.

"У нас в этот период будет преимущественно оборона, исключительно оборонительные действия. По некоторым направлениям могут быть системные контратаки. Например, я более чем уверен, что на Харьковском направлении мы выведем наши контратаки на системный уровень. Не исключаю, что до конца лета мы можем вернуть часть или все территории, которые россияне захватили во время харьковского перформанса", - анализирует ситуацию Александр Коваленко.

Эксперт также предполагает, что для армии страны-агрессора России будет приоритетным Покровское направление.

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"На этом направлении они будут действовать сразу на южном фланге, выходя к реке и водохранилищу, на северо-западном направлении они будут двигаться в направлении Воздвиженки, чтобы потом пытаться перерезать главную логистическую артерию", - говорит Коваленко.

Он добавляет, также есть вероятность того, что оккупанты будут двигаться в направлении Торецка.

"То есть до конца лета могут открыть Торецкое направление. И, конечно, до конца лета они будут пытаться захватить Часов Яр. До конца лета на пригородном направлении будут пытаться взять под полный контроль Старомайорское и Урожайное. На Ореховском направлении будут пытаться выровнять линию боестолкновения", - отмечает Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, по словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, в Украине на фронте начался очень тяжелый период.

В то же время, войска РФ пытаются продвинуться вглубь Часового Яра, однако город находится под контролем ВСУ.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что наибольшая активность российских войск наблюдается на Покровском и Лиманском направлениях.

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