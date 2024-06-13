Месть за Украину: как ВСУ смогут 'положить' энергетическую систему в РФ - эксперт

Если ВСУ удастся уничтожить или нейтрализовать систему противовоздушной обороны Москвы и области, то нам будет где разгуляться, говорит эксперт.

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ВСУ смогут "положить" энергетическую систему в РФ при одном условии / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Силы территориальной обороны ВСУ

"Положить" энергетическую систему Питера и Москвы в стране-агрессоре России реально, однако есть определенное "но", заявил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар во время чата на Главреде.

"Реально. Но - при условии, что удастся уничтожить средства противовоздушной обороны, которые прикрывают Питер и Москву. Мы помним кадры, как Шойгу таскал комплексы ПВО и устанавливал их на различных админзданиях, в частности, на крыше минобороны России. То есть Москва прикрыта несколькими слоями защиты, но и эта система противовоздушной обороны не является идеальной: наши дроны долетали до Москва-Сити и наносили удары, но это не носило фатального характера", - говорит он.

Он подчеркнул, что если каким-то чудом ВСУ удастся уничтожить или нейтрализовать систему противовоздушной обороны Москвы и области, то тогда нам будет где разгуляться для решения некоторых задач.

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"Без этого все это будет выглядеть пустой тратой нашего запаса дронов, которые могут быть более эффективно применены в других регионах РФ против других объектов. Ведь территория России огромная, и её невозможно прикрыть всю. И, собственно говоря, сплошного радиолокационного поля на территории России не было даже в советское время. Поэтому мы бьем туда, где не прикрыто, и видим, что у россиян не прикрыты даже стратегические объекты, которые должны были бы априори быть защищены. Например, системы раннего предупреждения о ракетных нападениях - загоризонтные радиолокационные станции, которых мы уже несколько единиц поразили по периметру РФ", - добавляет Михаил Гончар.

По его словам, россияне стянули в Москву и на линию фронта основную массу средств ПВО отовсюду, потому что думали, что по регионам РФ мы не будем бить.

"Это для нас открывает окно возможностей для уничтожения российской политической инфраструктуры, прежде всего, конечно, военной. И есть немало объектов на территории России, которые существуют там в одном экземпляре, например, определенные заводы. Поэтому важно использовать пробелы в российской ПВО и наши возможности, чтобы уничтожать эти объекты", - подытожил эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности.

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Удары по территории РФ - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины 5 июня нанесли удар по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области РФ.

31 мая в Краснодарском крае РФ также прогремели взрывы и вспыхнул сильный пожар. По состоянию на сейчас в Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что это очередной результат скоординированных действий Сил обороны.

К тому же, Украина будет увеличивать интенсивность ударов по территории страны-агрессора России, чтобы уничтожать военные цели российских оккупантов.

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