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Почему Харьков больше всего попадает под огонь: раскрыта "хотелка" Кремля

Яна Ставская
12 июня 2024, 22:56
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Угроза сохраняется не только для Харькова, но для еще одного большого украинского города.
Почему Харьков больше всего попадает под огонь: раскрыта
Почему РФ уничтожает Харьков? Ответ эксперта / Коллаж: Главред, фото: ДСНС, скриншоты: видео

Россия действует в отношении Харькова по сценарию Алеппо - это сценарий мести, уверен президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности МихаилГончар.

В чате на Главреде он объяснил, что РФ давно хотела завоевать Харьков и сделать его "столицей" "правильной Украины", но за все годы войны не смогла этого сделать. Поэтому врагу только остается терроризовать город-миллионщик.

"Россия хочет, чтобы возникла паника, началось бегство из Харькова, и чтобы это выглядело и местью, и примером для других городов Украины, расположенных вблизи границы с РФ (для Сум и Чернигова) или близко к линии фронта (Запорожья, Днепра и Кривого Рога), а также, конечно, для Одессы, которую россияне методично долбят беспилотниками и ракетами с территории оккупированного Крыма.Поэтому это масштабная акция мести", - рассказал эксперт.

видео дня

Россияне обозначили намерение сделать из Харькова второй Мариуполь, считает Гончар.

Взрывы в Харькове - ситуация в городе и области

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко подчеркнул, что Россия настроена на долгую и изнурительную войну против Украины. Кремль может повторить в Харькове жесткую стратегию, которую когда-то применили против сирийского Алеппо в 2016 году.

"Они просто вытеснили людей. Это то, что они хотят практиковать вокруг Харькова", - заявил Литвиненко.

Ситуация начала меняться, когда ВСУ разрешили бить западным вооружениям по пусковым захватчиков в Белгородской области. По словам мэра Терехова, удары ракетами по позициям оккупантов, с которых осуществлялись ракетные атаки на Харьков сократили количество обстрелов города.

В настоящее время россияне осуществляют Харьковскую операцию, чтобы оттеснить украинские войска от границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову в пределах досягаемости ствольной артиллерии.

Кто такой Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

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