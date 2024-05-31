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Нечто большее, чем буферная зона: эксперт рассказал о планах врага в Харькове

Мария Николишин
31 мая 2024, 12:22
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Действия россиян направлены, скорее, на то, чтобы заставить Украину перебрасывать резервы с одних участков фронта на другие, говорит военный эксперт.
Нечто большее, чем буферная зона: эксперт рассказал о планах врага в Харькове
Наступление россиян в Харьковской области / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", 38 отдельная бригада морской пехоты

Действия страны-агрессора России в Харьковской области и ее планы по Сумской области не связаны с созданием буферной зоны, ведь это было бы довольно глупо, говорит журналист, израильский военный эксперт Сергей Ауслендер.

В интервью Главреду он рассказал, что с учетом того, какие у Украины есть средства поражения, например, дроны, способные летать на 1800 км, сложно представить, где должна проходить граница этой буферной зоны.

"Я не очень верю в эту историю. Ваши средства дальнего радиуса поражения, среди которых различные ракеты, способны доставать цели противника на расстоянии десятков или даже сотен километров. Если Запад снимет запрет на их применение по российской территории, россиянам нужно будет строить буферную зону шириной примерно 300-350 километров, чтобы избежать поражения своих объектов в том же Белгороде. Такую буферную зону построить фактически невозможно", - подчеркнул он.

Израильский военный эксперт добавил, что действия россиян направлены, скорее, на то, чтобы заставить Украину перебрасывать резервы с одних участков фронта на другие и создать плацдармы или для будущих торгов на переговорах, или для дальнейшего наступления.

"Однако пока я не вижу предпосылок к широкомасштабному наступлению с целью окружения или захвата Харькова. Для этого россиянам нужно очень много людей, фактически вторая армия", - подытожил Сергей Ауслендер.

Смотрите видео, в котором Ауслендер рассказал о целях наступления РФ на севере Харьковской области:

Кто такой Сергей Ауслендер

Сергей Ауслендер - израильский военный эксперт, корреспондент, журналист, писатель и телеведущий. Работал журналистом во время Первой и Второй чеченских войн и в других горячих точках.

Автор канала на YouTube и Telegram-канала Война с Ордой. Тематика каналов - война в Израиле, война России и Украины.

Ситуация в Харькове - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 31 мая российские оккупанты устроили массированный обстрел Харькова. Враг ударил по 5-этажному многоквартирному дому.

В результате ракетного обстрела Харькова под завалами до сих пор могут оставаться люди. В Сети появляются видео на которых харьковчане пытаются найти своих родственников.

Стоит отметить, что в ночь на 30 мая в Харькове также прогремели взрывы. Под вражеский ракетный удар попал объект критической инфраструктуры одного из районов города.

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