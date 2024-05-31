'Света, возьми трубку!': под завалами в Харькове до сих пор могут быть люди - ужасные кадры

В результате обстрела Харькова под завалами до сих пор могут оставаться люди. В Сети появляются видео на которых харьковчане пытаются найти своих родственников.

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Количество погибших в Харькове возросло, под завалами до сих пор могут находиться люди / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Харьковская ОГА

В ночь на 31 мая российские оккупанты нанесли террористический удар по Харькову с применением баллистического вооружения. В результате обстрела города зафиксирован обвал нескольких этажей пятиэтажки. Под завалами еще могут находиться люди, количество погибших растет. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Количество погибших увеличилось, деблокировали из-под завалов еще одно тело мужчины. Всего за ночь российского теракта - пять погибших. Спасательно-поисковая операция продолжается. Все службы работают на месте", - отметил он.

Всего, в результате попадания российских ракет С-300 по данным ОВА известно о 25 раненых и 5 погибших, однако под завалами все еще могут находиться люди.

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В то же время издание "Думка" публикует очень болезненные кадры из Харькова. Люди пытаются дозвониться до своих родных, которых ищут на месте ракетного удара. В частности, мужчина на видео отчаянно пытается дозвониться до собственного сына, который жил в пятиэтажке атакованной российскими ракетами.

Смотрите видео как харьковчане звонят своим родным, которых ищут на месте ракетного удара:

Скриншот

Также "Суспільне" опубликовало видео 63-летнего мужчины, который пытается докричаться до собственной жены и дочери, которые, вероятно, все еще остаются под завалами.

"Он был на работе, на суточном дежурстве. Ему позвонили, когда уже было попадание. И он приехал, это увидел", - рассказал племянник Михаил.

Отмечается, что мужчина вместе с женой жил на 3 этаже дома, в который прилетела российская ракета.

Смотрите видео, как спасатели утешают господина Вячеслава, а он зовет своих близких:

Скриншот

По данным Харьковской областной прокуратуры, в ходе ударов по Харькову в ночь на 31 мая враг в очередной раз применил тактику "повторного удара".

"Одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом. Разрушены три этажа подъезда. Возник пожар. Еще четыре ракеты попали неподалеку от дома. Повреждены по меньшей мере 25 жилых домов, магазин, помещение швейного цеха", - говорится в сообщении Харьковской областной прокуратуры в Телеграмме.

Кроме того, отмечается, что использовал тактику "повторного удара". Пять обстрелов Новобаварского района осуществлено российскими вооруженными силами с интервалом между ними. После первых нападений на место происшествия выехали полицейские и медицинский персонал. Один из полицейских получил ранения, а автомобиль скорой медицинской помощи был поврежден.

"Предварительно, враг применил по городу ракеты С-300/С-400 с территории Белгородской области РФ", - сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Что такое С-300? С-300 — это зенитно-ракетная система (ЗРС), разработанная еще в Советском союзе. На вооружение система вышла в конце 70-х годов. Комплексы должны были быть разработаны для ПВО (С-300П), для сухопутных войск (С-300В) и для кораблей ВМС (С-300Ф). Главное предназначение С-300 — противовоздушная оборона, она должна уничтожать вражеские самолеты, баллистические и аэродинамические ракеты. Как ПВО ее используют во всех постсоветских странах и в некоторых странах Европы. Также Россия экспортировала модифицированные С-400 в Индию, Турцию и Китай. В Украине до полномасштабного вторжения РФ насчитывалось более 250 систем С-300 по данным лондонского Международного института стратегических исследований (IISS). Также установки С-300 переданы Украине от восточноевропейских стран в рамках военной помощи. Установка способна бить на расстояние до 75 км или до 100 км и до 200 км в зависимости от типа элементов семейства С-300. Попадать в цель "земля-земля" С-300 может на расстояние около 40 км. Поэтому под удар окупантов обычно попадают Харьков, Запорожье, Херсон и другие прифронтовые города. Еще с советских времен у страны-агрессора РФ осталось много ракет С-300 (по разным данным, от 5 до 8 тысяч). Почему ПВО Украины не отбивает атаку С-300 Расстояние в 40 км ракета С-300 преодолевает буквально за минуту и летит слишком низко, чтобы на нее отреагировали локаторы зенитно-ракетных комплексов Украины. Потому тревога часто включается уже после взрыва.

Кроме того, С-300 при ударе "земля-земля" летит по траектории дуги и может маневрировать. Отбить атаку С-300 могут комплексы Patriot и SAMP-T.

Удар по Харькову 31 мая - что известно о последствиях обстрела

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты совершили массированный обстрел Харькова, попав в пятиэтажный многоквартирный дом. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Мэр города Игорь Терехов добавил, что около полуночи 31 мая оккупанты атаковали Харьков ракетами типа С-300 и С-400 с территории Белгородской области РФ. В городе зафиксировано пять попаданий, все в Новобаварском районе.

В ночь на 31 мая в Украине объявляли воздушную тревогу. Во время этой тревоги в Киеве прогремел мощный взрыв, поскольку армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по столице.

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