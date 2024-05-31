Украина сегодня подпишет 3 соглашения по безопасности: Зеленский назвал страны

Владимир Зеленский отметил, что в ходе визита в Швецию планируется подписание 3 соглашений, которые будут предусматривать гарантии безопасности для Украины.

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Зеленский анонсировал подписание сразу трех соглашений по безопасности / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Президент Украины сегодня, 31 мая, примет участие в третьем саммите Украина-Северная Европа. В рамках саммита Украина подпишет 3 новых соглашения по безопасности. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский из Стокгольма.

По его словам, ключевые приоритеты Украины заключаются в усилении украинских сил противовоздушной обороны и увеличение количества систем ПВО, совместном оборонном производстве, обеспечении украинских военных оружием и глобалная работа, которая заключается в принуждении России к миру.

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"Встречусь с Премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, Президентом Финляндии Александром Стуббом, Премьер-министром Дании Метте Фредериксен, Премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, Премьер-министром Исландии Бьярни Бенедиктссоном. Мы пообщаемся как в рамках саммита, так и в двусторонних форматах", - написал он.

Зеленский отметил, что сегодня Украина подпишет три соглашения по безопасности, которые обеспечат долговременную оборонную и другую всестороннюю поддержку.

Также он планирует встретиться с Королем Швеции Карлом XVI и представителями оборонных компаний.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подписал Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Королевством Швеция с Премьер-министром Ульфом Кристерссоном.

Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности - международное соглашение о гарантиях безопасности Украины, которое определяет приоритетные сферы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности - военной, политической, финансовой и гуманитарной. Соглашение фиксирует механизм 24-часового экстренного реагирования в случае повторной военной агрессии против Украины, а также предусматривает помощь нашей стране в укреплении собственных возможностей для надлежащего реагирования на возможную эскалацию агрессии со стороны РФ. Документ действует в течение десяти лет с даты его подписания и предусматривает возможность пересмотра партнерами в случае вступления Украины в НАТО до завершения срока его действия.

Гарантии безопасности для Украины - что известно о Саммите мира

Напомним, как ранее сообщал Главред, Соединенные Штаты подготовили двусторонние "гарантии безопасности" для Украины, включающие военную подготовку, обмен разведданными и финансовую помощь, сообщает FT. По словам американских чиновников, стороны подпишут соглашение за несколько дней до саммита в Швейцарии во время встречи G7 в Италии.

Китай не будет участвовать в мирной конференции по Украине, которая состоится в Швейцарии в июне, пишет Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с этим вопросом.

Россия боится проведения Глобального саммита мира в Швейцарии, поскольку Путин не ожидал, что так много стран примут в нем участие. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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