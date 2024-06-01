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Оружие, санкции и удары по РФ: Зеленский встретился с конгрессменами США в Сингапуре

Руслана Заклинская
1 июня 2024, 20:35
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Президент Украины проинформировал участников встречи о ситуации на передовой и обсудил военную помощь для ВСУ.
Оружие, санкции и удары по РФ: Зеленский встретился с конгрессменами США в Сингапуре
Зеленский встретился с делегацией Конгресса США / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США в Сингапуре. Участники обсудили ситуацию на передовой и направления военной помощи для Украины. Об этом сообщили на сайте Офиса президента Украины.

"Пообщались о ситуации на передовой и направлениях военной помощи Украине, в частности об усилении противовоздушной обороны дополнительными системами и ракетами к ним. Отдельное внимание - усилению санкционного давления на РФ", - рассказал Зеленский.

Политики отдельно отметили важность разрешения Украине на удары по военным целям на территории России оружием США.

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"Спасибо Соединенным Штатам Америки за важные решения, которые были приняты, за весомую двухпалатную и двухпартийную поддержку со стороны Конгресса, Президента США Джозефа Байдена и всего американского народа. Спасибо за помощь нашему народу в борьбе за свободу", - отметил президент.

Зеленский также отметил необходимость дальнейшего усиления санкционного давления на РФ и поблагодарил за роль Конгресса в формировании правовой базы по использованию российских активов для нужд Украины.

Визиты Владимира Зеленского - последние новости

Напомним, 31 мая Украина подписала сразу 3 соглашения по безопасности. Владимир Зеленский отметил, что в ходе визита в Швецию были подписаны 3 соглашения, которые будут предусматривать долговременные гарантии безопасности для Украины.

После этого стало известно, что Зеленский подписал уникальное соглашение со Швецией. Зеленский отметил, что Швеция передаст Украине самолеты-разведчики ASC 890, а также есть перспектива предоставления самолетов JAS 39 Gripen, включая обучение пилотов.

Как сообщал Главред, 1 июня президент Украины прибыл в Сингапур для участия в конференции "Диалог Шангри-Ла" и проведения встреч. В рамках визита Зеленский планирует встретиться с президентом и премьер-министром Сингапура, а также с представителями США и другими инвесторами.

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