Оружие, санкции и удары по РФ: Зеленский встретился с конгрессменами США в Сингапуре

Президент Украины проинформировал участников встречи о ситуации на передовой и обсудил военную помощь для ВСУ.

https://glavred.info/politics/oruzhie-sankcii-i-udary-po-rf-zelenskiy-vstretilsya-s-kongressmenami-ssha-v-singapure-10569779.html Ссылка скопирована

Зеленский встретился с делегацией Конгресса США / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США в Сингапуре. Участники обсудили ситуацию на передовой и направления военной помощи для Украины. Об этом сообщили на сайте Офиса президента Украины.

"Пообщались о ситуации на передовой и направлениях военной помощи Украине, в частности об усилении противовоздушной обороны дополнительными системами и ракетами к ним. Отдельное внимание - усилению санкционного давления на РФ", - рассказал Зеленский.

Политики отдельно отметили важность разрешения Украине на удары по военным целям на территории России оружием США.

видео дня

"Спасибо Соединенным Штатам Америки за важные решения, которые были приняты, за весомую двухпалатную и двухпартийную поддержку со стороны Конгресса, Президента США Джозефа Байдена и всего американского народа. Спасибо за помощь нашему народу в борьбе за свободу", - отметил президент.

Зеленский также отметил необходимость дальнейшего усиления санкционного давления на РФ и поблагодарил за роль Конгресса в формировании правовой базы по использованию российских активов для нужд Украины.

Визиты Владимира Зеленского - последние новости

Напомним, 31 мая Украина подписала сразу 3 соглашения по безопасности. Владимир Зеленский отметил, что в ходе визита в Швецию были подписаны 3 соглашения, которые будут предусматривать долговременные гарантии безопасности для Украины.

После этого стало известно, что Зеленский подписал уникальное соглашение со Швецией. Зеленский отметил, что Швеция передаст Украине самолеты-разведчики ASC 890, а также есть перспектива предоставления самолетов JAS 39 Gripen, включая обучение пилотов.

Как сообщал Главред, 1 июня президент Украины прибыл в Сингапур для участия в конференции "Диалог Шангри-Ла" и проведения встреч. В рамках визита Зеленский планирует встретиться с президентом и премьер-министром Сингапура, а также с представителями США и другими инвесторами.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред