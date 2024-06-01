"Хочет быть лузером": Зеленский жестко ответил на "мирное" предложение Трампа

Владимир Путин не остановится в Украине и пойдет дальше в случае победы в войне, уверен Владимир Зеленский.

https://glavred.info/ukraine/hochet-byt-luzerom-zelenskiy-zhestko-otvetil-na-mirnoe-predlozhenie-trampa-10569716.html Ссылка скопирована

Владимир Зеленский ответил на заявления Дональда Трампа / УНИАН, Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявления 45-го президента США Дональда Трампа по поводу завершения войны в Украине.

Как подчеркнул он в интервью The Guardian, намерения Трампа завершить войну в Украине благодаря уступкам могут не только быть опасными для Украины, но и для позиции США в мире.

Российский диктатор Владимир Путин не остановится в Украине и пойдет дальше в случае победы в войне и вероятная договоренность с Трампом не остановит диктатора, уверен глава государства.

видео дня

"Я не понимаю, неужели он хочет быть президентом-лузером? Давайте представим, что Трамп стал президентом и решил закончить войну за счет Украины. Например. И каким-то образом получил подтверждение от Путина, что это стоп, это все. Украинцы не будут с этим мириться, но он тогда может сказать, что не дает нам никакой поддержки, а Украина без оружия не сможет воевать. И представьте себе на секунду, что после этого Путин пойдет дальше. То кем для всего мира будет этот президент США?", - сказал он.

По словам президента Украины, в случае победы Путина президент США будет выглядеть слабым и речь идет не только о личных американских лидерах, но и об институционности США.

"И тогда Путин пойдет дальше, понимая, что США уже не столь большой игрок. И тогда на арену выйдут другие авторитарные лидеры других стран. И вот вам и прекращение огня и начало того, о чем все боятся говорить. Это третья мировая война", - добавил Зеленский.

Скандальные заявления Трампа - последние новости по теме

Ранее Трамп отличался относительно противоречивой позицией и высказываниями относительно Украины. Напомним, на политическом митинге в аэропорту Дейтона, вероятный кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал президента Украины "выдающимся продавцом" и заявил, что Владимир Зеленский лучше умеет привлекать инвестиции, чем он сам.

Также Трамп выразил недовольство НАТО, поскольку он недостаточно удовлетворяет военные потребности Украины. В соцсети Truth Social он возмутился тем, что Соединенные Штаты помогают Украине более чем на 100 миллиардов долларов больше, чем НАТО.

Кроме этого, издание The Washington Post раскрыло детали мирного плана Дональда Трампа. По версии американского политика, Киев должен отдать стране-агрессору оккупированные Крым и Донбасс.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред