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"Хочет быть лузером": Зеленский жестко ответил на "мирное" предложение Трампа

Алексей Тесля
1 июня 2024, 15:51
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Владимир Путин не остановится в Украине и пойдет дальше в случае победы в войне, уверен Владимир Зеленский.
Дональд Трамп, Владимир Зеленський
Владимир Зеленский ответил на заявления Дональда Трампа / УНИАН, Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявления 45-го президента США Дональда Трампа по поводу завершения войны в Украине.

Как подчеркнул он в интервью The Guardian, намерения Трампа завершить войну в Украине благодаря уступкам могут не только быть опасными для Украины, но и для позиции США в мире.

Российский диктатор Владимир Путин не остановится в Украине и пойдет дальше в случае победы в войне и вероятная договоренность с Трампом не остановит диктатора, уверен глава государства.

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"Я не понимаю, неужели он хочет быть президентом-лузером? Давайте представим, что Трамп стал президентом и решил закончить войну за счет Украины. Например. И каким-то образом получил подтверждение от Путина, что это стоп, это все. Украинцы не будут с этим мириться, но он тогда может сказать, что не дает нам никакой поддержки, а Украина без оружия не сможет воевать. И представьте себе на секунду, что после этого Путин пойдет дальше. То кем для всего мира будет этот президент США?", - сказал он.

По словам президента Украины, в случае победы Путина президент США будет выглядеть слабым и речь идет не только о личных американских лидерах, но и об институционности США.

"И тогда Путин пойдет дальше, понимая, что США уже не столь большой игрок. И тогда на арену выйдут другие авторитарные лидеры других стран. И вот вам и прекращение огня и начало того, о чем все боятся говорить. Это третья мировая война", - добавил Зеленский.

Скандальные заявления Трампа - последние новости по теме

Ранее Трамп отличался относительно противоречивой позицией и высказываниями относительно Украины. Напомним, на политическом митинге в аэропорту Дейтона, вероятный кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал президента Украины "выдающимся продавцом" и заявил, что Владимир Зеленский лучше умеет привлекать инвестиции, чем он сам.

Также Трамп выразил недовольство НАТО, поскольку он недостаточно удовлетворяет военные потребности Украины. В соцсети Truth Social он возмутился тем, что Соединенные Штаты помогают Украине более чем на 100 миллиардов долларов больше, чем НАТО.

Кроме этого, издание The Washington Post раскрыло детали мирного плана Дональда Трампа. По версии американского политика, Киев должен отдать стране-агрессору оккупированные Крым и Донбасс.

Скандальные заявления Трампа о войне в Украине

Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине возможно придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.

О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".

"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", – заявил политик.

По словам Трампа, у него "прекрасные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.

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