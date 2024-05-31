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Самолеты-разведчики и не только: Зеленский подписал уникальное соглашение со Швецией

Юрий Берендий
31 мая 2024, 14:33
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Зеленский отметил, что Швеция передаст Украине самолеты ASC 890, а также есть перспектива предоставления самолетов JAS 39 Gripen, включая обучение пилотов.
Самолеты-разведчики и не только: Зеленский подписал уникальное соглашение со Швецией
Зеленский раскрыл детали уникальной части соглашения о безопасности со Швецией / Коллаж Главред, фото: Фото: ВС Швеции, Владимил Зеленский / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский находясь с официальным визитом в Стокгольме подписал уникальное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности со Швецией. Об этом он написал в своем Телеграмм-канале.

По его словам, в течение 2-24-2026 годов Швеция передаст Украине военной помощи на сумму 6,5 миллиарда евро. Кроме того, Владимир Зеленский добавил, что сумма военной помощи будет расти в течение 10-летнего срока действия документа.

"Уникальная часть соглашения - предоставление специализированных самолетов ASC 890, а также перспектива передачи Украине самолетов JAS 39 Gripen, включая соответствующее обучение", - написал Зеленский.

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Кроме того, глава государства подчеркнул, что Украина и Швеция будут развивать двустороннее сотрудничество между странами, которое будет предусматривать локализацию, ремонт, техобслуживание и производство шведской оборонной продукции на территории Украины.

"Спасибо Швеции за солидарность с нашим государством и людьми, за эту жизненно важную поддержку для нашей защиты", - резюмировал президент Украины.

инфографика, ASC 890
Что известно о самолете ASC 890 / Инфографика: Главред

Что известно о самолете ASC 890

ASC 890 (Airborne Surveillance and Control), S100D - это платформа управления воздушным боем и воздушного наблюдения на базе Saab 340 AEW (Airborne Early Warning), сообщает Википедия.

Система базируется на РЛС FSR890 (Airborne Surveillance Radar 890)/S100B и является временным решением, разработанным компаниями SAAB и Ericsson. Впоследствии ВВС Швеции добавили дополнительную должность оператора и установили системы Link 16, HQII, IFF, Secure Voice модернизировав все программное обеспечение, где, среди прочего, символика и т.д. была адаптирована в соответствии с последним стандартным соглашением НАТО STANAG (NATO Standard Agreement).

Системы были переданы шведским вооруженным силам в апреле 2009 года и полностью введены в эксплуатацию с 1 января 2010 года.

Пакет военной помощи от Швеции - гарантии безопасности для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 31 мая, примет участие в третьем саммите Украина-Северная Европа, где планируется подписание 3 новых соглашений по безопасности.

Швеция объявила о предоставлении нового пакета военной помощи для усиления противовоздушной обороны Украины на сумму 1,16 миллиарда евро. Этот пакет станет крупнейшим за всю историю помощи от Швеции. Об этом заявил министр обороны Швеции Поль Джонсон 29 мая.

30 мая пресс-секретарь премьер-министра Швеции Том Самуэльссон уточнил, что в рамках пакета военной помощи для Украины Швеция передаст 2 самолёта радиолокационной разведки и управления ASC 890.

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война в Украине Владимир Зеленский гарантии безопасности
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