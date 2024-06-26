В НАТО новый генсек: кто им стал и когда начнет исполнять обязанности

Новый генсек Альянса официально начнет исполнять свои обязанности с 1 октября 2024 года, заменив на этом посту Йенса Столтенберга.

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Марк Рютте стал новым генсеком НАТО/ коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте официально стал новым генсеком Североатлантического альянса. Послы НАТО утвердили его на эту должность в среду, 26 июня, сообщает Reuters.

"Североатлантический совет решил назначить премьер-министра Нидерландов Марка Рютте следующим генеральным секретарем НАТО, который сменит Йенса Столтенберга", - отмечается в заявлении НАТО.

Рютте официально начнет исполнять свои обязанности с 1 октября этого года, заменив на этом посту Йенса Столтенберга. Именно в начале октября закончится срок полномочий Столтенберга, который находился на этом посту 10 лет.

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Отмечается, что назначение Марка Рютте на эту должность стало формальностью после того, как президент Румынии Клаус Йоханнис, который был единственным соперником Рютте, объявил о своем выходе из гонки, когда не сумел набрать достаточное количество голосов.

Кто такой Марк Рютте? Марк Рютте – нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 по 2023 год. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года. После окончания института работал в течение десяти лет в пищевой компании, пока в 2002 году не перешел в сферу национальной политики. Был министром по социальным делам, со временем – образования, культуры и науки в первом и втором правительстве Балкененде, возглавлял фракцию Народной партии за свободу и демократию во второй палате Генеральных штатов. Рютте объявил о намерении баллотироваться на должность Генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга в октябре 2023, и его намерение получило официальную поддержку от правительств США, Великобритании, Германии и Франции в феврале 2024 года. Марку Рютте в течение следующих месяцев удалось преодолеть оппозицию Турции, Венгрии, Словакии и Румынии, причем его последний конкурент, президент Румынии Клаус Иоганнис, отказался от соревнования за должность в июне 2024 года, пишет Википедия.

Отношение Марка Рютте к Украине - последние новости

За несколько дней до полномасштабной войны в 2022 году нидерландский премьер-министр Марк Рютте публично назвал президента России Владимира Путина "сумасшедшим" из-за эскалации, которую Путин устроил вокруг Украины. Также Рютте тогда призывал к санкциям против РФ.

1 марта 2024 года Украина подписала важное соглашение по безопасности с Нидерландами. Соглашение о гарантиях безопасности предусматривает мощную поддержку для Украины.

В середине апреля 2024 года Рютте предложил выкупить Patriot для Украины у стран, которые их имеют, но не хотят передавать украинцам. Потребность в предоставлении Украине систем Patriot является насущной, заявил Рютте.

В июне этого года премьер Нидерландов назвал "правильным" отсутствие России на Саммите мира, который состоялся 15-16 июня в Швейцарии. Во время второго пленарного заседания саммита Рютте отметил, что нынешняя встреча - сигнал Путину. Он добавил, что все страны-участницы мероприятия согласны, что Россия в это время не должна быть за этим столом.

"Отсутствие России за этим столом на Саммите мира - это абсолютно правильное решение. Мир будет тогда, когда Россия будет уважать международные принципы и Устав ООН", - подчеркнул Рютте.

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