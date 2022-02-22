"Этот человек совершенно безумен": премьер Нидерландов жестко высказался в адрес Путина

Марк Рютте и Владимир Путин / коллаж УНИАН

Нидерландский премьер-министр Марк Рютте публично назвал президента России Владимира Путина "сумасшедшим" ‒ из-за устроенной Кремлем военной эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает известное немецкое издание Der Spiegel.

"Конечно, этот человек совершенно безумен, — сказал Рютте. Выступая перед нидерландским парламентом во вторник, 22 февраля, премьер страны гарантировал, что страны Запада должным образом прореагируют на эскалацию ситуации вокруг Украины.

По словам Рютте, должны быть введены санкции, которые ужесточат в случае вторжения.

"Вы почувствуете это, я уверяю вас", ‒ сказал премьер депутатам.

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Признание РФ "ЛДНР" на оккупированном Донбассе

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании Москвой "суверенитета" так называемых "ДНР" и "ЛНР" на оккупированных районах Донецкой и Луганской областей Украины. Вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечником он подписал договор о дружбе с "республиками".

Россия ввела войска на оккупированный Донбасс согласно "договору о дружбе".

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о том, что признание Россией "ЛДНР" в ОРДЛО сигнализирует о выходе Москвы из Минских соглашений. В связи с этим Киев инициирует консультации в рамках Будапештского формата и срочную встречу в нормандском формате. Киев оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную оборону.

Государственная Дума России единогласно проголосовала за ратификацию "договоров о дружбе" Москвы с оккупированными Донецком и Луганском.

После этого "соглашение" одобрили в Совете Федерации РФ. Таким образом, Москва полностью признала "государственность" "ДНР" и "ЛНР".

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