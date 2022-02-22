УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Этот человек совершенно безумен": премьер Нидерландов жестко высказался в адрес Путина

22 февраля 2022, 15:17
Прослушать новость
Остановить

Как говорит нидерландский премьер Марк Рютте, уже должны быть введены санкции против РФ, которые ужесточат в случае ее вторжения в Украину.

Рютте, Путин
Марк Рютте и Владимир Путин / коллаж УНИАН

Нидерландский премьер-министр Марк Рютте публично назвал президента России Владимира Путина "сумасшедшим" ‒ из-за устроенной Кремлем военной эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает известное немецкое издание Der Spiegel.

"Конечно, этот человек совершенно безумен, — сказал Рютте. Выступая перед нидерландским парламентом во вторник, 22 февраля, премьер страны гарантировал, что страны Запада должным образом прореагируют на эскалацию ситуации вокруг Украины.

По словам Рютте, должны быть введены санкции, которые ужесточат в случае вторжения.

"Вы почувствуете это, я уверяю вас", ‒ сказал премьер депутатам.

Читайте также"РФ должна соблюдать здравый смысл": президент Турции осудил признание Россией "ЛДНР"

Реклама

Признание РФ "ЛДНР" на оккупированном Донбассе

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании Москвой "суверенитета" так называемых "ДНР" и "ЛНР" на оккупированных районах Донецкой и Луганской областей Украины. Вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечником он подписал договор о дружбе с "республиками".

Россия ввела войска на оккупированный Донбасс согласно "договору о дружбе".

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о том, что признание Россией "ЛДНР" в ОРДЛО сигнализирует о выходе Москвы из Минских соглашений. В связи с этим Киев инициирует консультации в рамках Будапештского формата и срочную встречу в нормандском формате. Киев оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную оборону.

Государственная Дума России единогласно проголосовала за ратификацию "договоров о дружбе" Москвы с оккупированными Донецком и Луганском.

После этого "соглашение" одобрили в Совете Федерации РФ. Таким образом, Москва полностью признала "государственность" "ДНР" и "ЛНР".

Другие новости:

viber
Владимир Путин российское вторжение Марк Рютте
Сейчас вы просматриваете новость «"Этот человек совершенно безумен": премьер Нидерландов жестко высказался в адрес Путина». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Будет ли война России и Украины в 2022 году: астролог назвала важную датуБудет ли война России и Украины в 2022 году: астролог назвала важную дату Без предупреждения и согласия: с карт ПриватБанка начали исчезать деньгиБез предупреждения и согласия: с карт ПриватБанка начали исчезать деньги Макрон после разговора с Путиным срочно позвонил ЗеленскомуМакрон после разговора с Путиным срочно позвонил Зеленскому Россия планирует "чрезвычайно жестокое" вторжение, чтобы "раздавить" Украину - советник БайденаРоссия планирует "чрезвычайно жестокое" вторжение, чтобы "раздавить" Украину - советник Байдена Магнитная буря 20-24 февраля 2022: график, влияние и что делатьМагнитная буря 20-24 февраля 2022: график, влияние и что делать

Последние новости

15:56

Атака РФ и бездействие в ООН: Украина готовит контрудар из-за нарушения "Будапешта"

15:54

"Молочка" сильно подорожает: эксперты объяснили, почему правительство не сможет сдержать рост ценВидео

15:39

Война и нарушение границ: астролог озвучила разрушительный сценарий для Украины после признания "ЛДНР"Видео

15:17

"Этот человек совершенно безумен": премьер Нидерландов жестко высказался в адрес Путина

15:14

Цены на мебель в Украине резко пошли вверх

Реклама
15:12

Позволяют отслеживать армию РФ на границе: киевские IT-шники создали интерактивную картуВидео

15:09

"Большая стройка" взялась за курортные маршруты Николаевской области

14:57

"Госпереворот" в Украине и диалог с Киевом: Путин разразился заявлением по "ЛДНР"

14:52

Британия сокрушила Россию жесткими санкциями за признание "ЛДНР"Видео

14:51

Теперь официально: известно имя представителя Украины на Евровидении-2022 в ТуринеВидео

14:40

Пора выходить из логики РФ: не существует отдельных проблем Крыма и Донбассамнение

14:35

Путин хочет цинично продавить Западмнение

14:25

Солнце пригреет уже по-весеннему, но дожди испортят все: зима в Украине закончится не по календарю

14:15

Россия полностью признала "ЛДНР": Совфед ратифицировал соглашенияВидео

14:12

Признание РФ независимости "ЛДНР": российские миллиардеры за сутки потеряли 8 млрд долларовВидео

13:59

РФ официально вышла из Минских соглашений: в Кремле заявили, что это больше не актуальноВидео

13:57

Ошибки с Грузией 2008 года повторить нельзя: Зеленский призвал сокрушить СП-2

13:39

Вторжение уже началось: Джонсон предупредил о "новом иррациональном поведении РФ"Видео

13:39

Шольц объявил о полной остановке Германией сертификации Северного потока-2

13:38

"Не была и не будет частью России": спортсменка объяснила Путину, почему не Ленин создал Украину

Реклама
13:34

"Оставьте в покое мою страну!": как украинские звезды отреагировали на признание Путиным ЛДНРВидео

13:17

Путин нацелился в Украине на три крупных города - Bloomberg

13:17

Москва не желает разрывать дипотношения с Украиной - ПесковВидео

13:03

"Россия признает "ЛНР" и "ДНР" в границах провозглашения": в Кремле дали официальный комментарий

13:00

Гороскоп на завтра, 23 февраля 2022: Львам – потери, Рыбам – режим экономииВидео

12:58

Военные базы и паспорта: Госдума РФ ратифицировала "договор о дружбе" с "ЛДНР"

12:47

Четверть украинцев готова воевать, еще четверть будет помогать армии - опрос

12:38

Украина не будет отводить войска с подконтрольных Киеву территорий Донбасса – ЗеленскийВидео

12:35

Мрак неопределенности упал, потери будут: Резников обратился к солдатам после вторжения РФВидео

12:16

"РФ должна соблюдать здравый смысл": президент Турции осудил признание Россией "ЛДНР"Видео

12:16

Гороскоп для Стрельцов на март 2022: невероятное везение, повышение и медовый месяцВидео

12:12

Зеленский пообещал заняться разрывом дипотношений с Россией и заговорил о военном положенииВидео

12:00

Российский дедушка хочет восстановить СССР, потому что у него тогда еще стоялВидеоблоги

11:56

В Луцке по президентской программе реконструировали спорткомплекс национального технического университета

11:44

Признание "ЛНР/ДНР": победа или проигрыш Путинамнение

11:43

В "Слуге народа" предложили разорвать дипотношения с Россией из-за решения ПутинаВидео

11:42

Боевики "ЛНР" положили глаз на всю Луганскую область и пригрозили УкраинеВидео

11:40

Военные базы России в "ЛДНР": в Москве раскрыли планы по захваченному ДонбассуВидео

11:39

В прифронтовом Мариуполе люди вышли на митинг в поддержку Украины

11:20

Лия Меладзе рассказала про опухоль в бедре: "Хромала четыре года"Видео

Реклама
11:17

РФ сможет строить военные базы на оккупированных территориях Донбасса – ReutersВидео

11:07

Путин признал "ЛДНР": Украина призвала мир к резкому удару по РоссииВидео

10:58

Егорова угодила в новый скандал, назвав Путина "героем нашего времени" после признания "ЛДНР"Видео

10:54

"Новая Берлинская стена?": Резников заявил, что Россия признала свою агрессию против УкраиныВидео

10:51

С днем кошек: когда отмечают в разных странах, милые картинки и поздравления к празднику

10:18

"Обстрелы" на Донбассе прекратятся: Собчак рассказала, как Путин избежал глобальной войны

10:17

"Вы похоронили свое будущее": спортсменка из Луганска обратилась к землякам после признания Путиным "ЛНР"

10:15

Украина - это ночной дозор цивилизациимнение

10:05

В Думе заявили о планах признать "ЛДНР" в границах Луганской и Донецкой областей и сразу опровергли

09:53

"Путин разорвал Минские соглашения в клочья": постпред США в ООН анонсировала новые меры против РФВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять