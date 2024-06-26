Эксперт пояснил, почему Кремль не смог удержать ситуацию в Дагестане

Как говорит эксперт Сергей Данилов, у мощной исламизации, которая наблюдалась в последние годы в Дагестане, есть вполне четкие причины.

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Эксперт Сергей Данилов, пояснил почему Кремль не удержал ситуацию / коллаж Главред, фото Facebook, УНИАН

Недавние бунты повстанцев в Дагестане стали свидетельством того, что главная спецслужба страны-агрессора РФ – ФСБ – ослаблена в последнее время (в том числи и из-за вторжения путинских войск в Украину). Об этом в интервью Главреду рассказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

"Единственная связь между обоими этими событиями (терактом в Крокусе и бунтами в Дагестане – Главред) – "украинский след", но не в том смысле, в котором его употребляют в России. Все это - следствие российской агрессии против Украины. Следствием вторжения стало и ослабление работы второй службы ФСБ, которая одновременно занимается террористами и политическими репрессиями, ведь эта служба полностью переключилась на поиск инакомыслящих. А ее ресурсы ограничены - количество оперативных сотрудников не безгранично. Вопрос вторжения также актуализировал вопрос рабочей силы, в результате чего увеличился поток мигрантов из стран Центральной Азии. Начали образовываться замкнутые мужские общины, которые, например, слушали одного проповедника через Instagram или Telegram, поэтому стало больше условий для их радикализации", – сказал он.

Как считает Данилов, ситуация в Дагестане очень давно скрутилась в тугой клубок противоречий.

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"Дагестан является одним из выгодополучателей вторжения в Украину, поскольку там мобилизовали достаточно много людей, соответственно, в регион начали поступать средства для беднейших слоев населения, а из-за того, что россияне стали меньше выезжать за границу, туризм в Дагестане начал развиваться (если не ошибаюсь, в прошлом году около 2 миллионов отдыхали, в этом году они рассчитывали на большую цифру). Но несмотря на это, внутренние неравенство и несправедливость оставались, что также было стимулом, чтобы даже состоятельные слои (по крайней мере часть из тех, кто совершил нападения в Дербенте и Махачкале - люди не бедные) толкало к поиску способов преодолеть барьеры, которые перед ними стоят", – сказал он.

Как говорит Данилов, у мощной исламизации, которая наблюдалась в последние годы в Дагестане, есть вполне четкие причины.

"Например, в Индии самые низкие касты принимали ислам, поскольку ислам эгалитарный (эгалитаризм - концепция, в основе которой лежит идея, предполагающая создание общества с равными социальными и гражданскими правами всех его членов. - Главред), ведь ты сразу становишься равным среди равных. В Дагестане в некоторых случаях тоже так происходит, когда этническая или социальная несправедливость преодолевается за счет определенной версии ислама, которая позволяет тебе диктовать правила. По крайней мере, мнимо думать, что ты их устанавливаешь сам, а не тебе их навязывают. Поэтому весь этот комплекс проблем привел и к "Крокусу", и к ростовскому СИЗО, и к событиям в Дагестане", – подытожил он.

Кто такой Сергей Данилов Сергей Иванович Данилов - заместитель директора Центра ближневосточных исследований. Научный сотрудник отдела современного Востока Института востоковедения имени А.Ю. Крымского НАН Украины. Соучредитель Украинской миротворческой школы, куратор проектов в Херсонской области. После начала полномасштабного вторжения России в Украину занимается исследованием российской агрессии.

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Напомним, в воскресенье, 23 июня, в Дагестане на улицах городов вспыхнули боевые действия, в результате чего есть погибшие и раненые. Центральная часть Дербента обесточена, в городе продолжались бои между силовиками и вооруженными нападавшими, которые атаковали синагогу и православную церковь.

Также 23 июня в результате действий дагестанских ополченцев в Махачкале и Дербенте были ликвидированы более 15 сотрудников российской полиции. Кроме того, погибли несколько гражданских, включая священнослужителя православного храма.

Ранее под Москвой произошел кровавый теракт. Неизвестные люди в камуфляже зашли с оружием и открыли стрельбу из автоматов. В результате этого погибли 139 человек, еще более сотни человек пострадали.

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