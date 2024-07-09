Россия пыталась саботировать заседание Совбеза ООН, Кислица указал Небензе 'место'

ООН, несмотря на ряд военных преступлений РФ, допустила страну-агрессора к председательству в Совбезе.

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Россию поставили на место в Совбезе ООН / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Фейсбук Сергея Кислицы

На заседании Совбеза ООН по последней массированной ракетной атаке РФ на Украину постпред Сергей Кислица сравнил Россию с "раковой опухолью, но еще хуже", которая прекратить осуществлять насилие, если только не будет в состоянии это делать. Сам же председательствующий в Совбезе от РФ Василий Небензя возмутился "неподобающей" формой обращения к нему.

Сперва Небензя, пользуясь новым временным статусом, саботировал начало заседания, прицепившись к формулировке Украиной письма с просьбой к странам ООН собраться сегодня, 9 июля, для обсуждения атаки на Охматдет.

Российский дипломат пожаловался, что Украина не упомянула в письме его фамилию.

видео дня

Небензя жалуется на Украину - смотрите видео:

На что Кислица высказался у себя в Сети. Украинский дипломат опроверг утверждение Небензи, что Киев якобы нарушил какие-то протоколы, назвав российского постпреда "нелегитимным главой".

"Единственное для вас место — на скамье подсудимых", — написал Кислица.

Затем Небензя начал откровенно лгать, мол, по больнице Охматдет прилетело снарядом от NASAMS, а не российской ракетой, хотя фото и видео с места трагедии подтверждают вину России.

В своей заключительной речи Кислица напомнил, что российские оккупанты не впервые намеренно бьют именно по больницам, например это же происходило в Сирии с 2015 года.

"Теперь они стремятся убить украинских детей, а также запугать страны, которые требуют от России соблюдения Устава ООН. Нападение на детскую больницу также является показателем нынешнего нежелания России участвовать в мирном процессе", — ответил украинский дипломат.

Кислица подчеркнул, что Украине крайне необходимо предоставить возможность бить по российским авиационным базам.

"Россия — как раковая опухоль, только хуже. Она прекратит убивать и расширять насилие только тогда, когда будет не в состоянии это сделать. Крайне важно сбивать российские ракеты. Крайне важно уничтожать российские боевые самолеты на их базах", — отметил постпред.

Что такое детская больница "Охматдет" Многопрофильное диагностически-лечебное учреждение в Киеве, которое оказывает специализированную высококвалифицированную медицинскую помощь детскому населению Украины. Крупнейшая детская больница в Украине, которую россияне атаковали крылатыми ракетами 8 июля.

Удар по Украине и Киеву 8 июля – главное

Вчера ночью и днем Россия атаковала Украину дронами и ракетами. Россия выпустила 38 ракет, из них 30 удалось сбить Силам обороны. В результате уже утренней атаки ракетами было повреждено, в частности, здание крупнейшей в Украине детской больницы Охматдет в Киеве.

В части мест попадания ракет аварийно-спасательные работы не прекращались всю ночь. Было привлечено около 400 спасателей. Пациентов перевели в другие медицинские учреждения для обеспечения оказания надлежащей медпомощи.

В больницах Киева находятся 64 человека. Всего в результате массированной ракетной атаки страны-агрессора России по Украине 8 июля погибли 38 человек, среди них четверо детей. Также известно о 190 раненых.

Следователи СБУ установили, что Россия ударила по "Охматдету" ракетой Х-101. Отмечается, что на месте трагедии уже найдены соответствующие доказательства: в частности обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты.

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