"Будет местный пахан": эксперт оценил вероятность распада России

Что сказал Коваленко:
- Распад России маловероятен
- Россия превратится в "Российскую Феодализацию"
Перспектива распада России не просматривается, однако в стране-агрессора усилится децентрализация, а в каждой республике будет свой руководитель. Государство может стать "Российской Феодализацией". Об этом заявил военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.
Во время чата на Главреде он рассказал о том, что Россию, скорее, ждет не распад, а "феодализация".
"Я никогда не верил в распад России и не вижу такой перспективы. Но то, что Российская Федерация может превратиться в "Российскую Феодализацию", это факт. То есть будут феодальные наделы в каждой области, в каждом округе, в каждой республике будет свой местный олигарх, пахан. Будет феодальное устройство, никакой децентрализации", - отметил аналитик.
Также он добавил, что власть в стране максимально централизована, поэтому будет "откат".
"Когда Путин пришел к власти, в России начался процесс централизации власти, и сейчас он достиг своего пика. В будущем будет наоборот – децентрализация на уровне феодальных наделов, то есть "Российская Феодализация", - подчеркнул Александр Коваленко.
Смотрите чат с Александром Коваленко на Главреде:
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Кто такой Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
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