"Будет местный пахан": эксперт оценил вероятность распада России

Россию ждет децентрализация власти, считает Александр Коваленко.

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При Путине власть в РФ стала централизованной, но пойдет "откат" - Коваленко / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Что сказал Коваленко:

Распад России маловероятен

Россия превратится в "Российскую Феодализацию"

Перспектива распада России не просматривается, однако в стране-агрессора усилится децентрализация, а в каждой республике будет свой руководитель. Государство может стать "Российской Феодализацией". Об этом заявил военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

Во время чата на Главреде он рассказал о том, что Россию, скорее, ждет не распад, а "феодализация".

"Я никогда не верил в распад России и не вижу такой перспективы. Но то, что Российская Федерация может превратиться в "Российскую Феодализацию", это факт. То есть будут феодальные наделы в каждой области, в каждом округе, в каждой республике будет свой местный олигарх, пахан. Будет феодальное устройство, никакой децентрализации", - отметил аналитик.

Также он добавил, что власть в стране максимально централизована, поэтому будет "откат".

"Когда Путин пришел к власти, в России начался процесс централизации власти, и сейчас он достиг своего пика. В будущем будет наоборот – децентрализация на уровне феодальных наделов, то есть "Российская Феодализация", - подчеркнул Александр Коваленко.

Смотрите чат с Александром Коваленко на Главреде:

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Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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