Россия рухнет за 8 месяцев: названо два нужных шага

Крушение России возможно уже в этом году, но при определенном сценарии, считает Михаил Подоляк.

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Разрушение экономики и панические настроения могут достаточно быстро привести к падению РФ - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Главное из заявления Подоляка:

Россия может рухнуть за 8 месяцев

Нужно усиливать удары по РФ и ее экономике

Страна-оккупант Россия рухнет за 8 месяцев, если серьезно нарастить удары по ее территории и усилить международное давление на Кремль. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Как сообщает РБК-Украина, он рассказал о том, что также нужно применить жесткую политику к странам, которые помогают Москве обходить санкции.

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По мнению чиновника, нужный сценарий запустят эффективные удары по территории России, которые приведут к паническим настроениям.

"Вот если будет существенное разрушение экономики на территории России и существенное увеличение этой паничности в социальных настроениях, тогда это будет иметь достаточно быстрые последствия. И тогда, смотрите, параллельно 6-8 месяцев обнуления (российской) экономики при 3-4 месяцах наращивания ударов в глубину РФ. И тогда мы этот год сможем видеть совсем иначе", – подчеркнул Михаил Подоляк

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Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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