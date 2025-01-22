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Россия рухнет за 8 месяцев: названо два нужных шага

Андрей Ганчук
22 января 2025, 16:24
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Крушение России возможно уже в этом году, но при определенном сценарии, считает Михаил Подоляк.
Путин, распад России
Разрушение экономики и панические настроения могут достаточно быстро привести к падению РФ - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Главное из заявления Подоляка:

  • Россия может рухнуть за 8 месяцев
  • Нужно усиливать удары по РФ и ее экономике

Страна-оккупант Россия рухнет за 8 месяцев, если серьезно нарастить удары по ее территории и усилить международное давление на Кремль. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Как сообщает РБК-Украина, он рассказал о том, что также нужно применить жесткую политику к странам, которые помогают Москве обходить санкции.

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По мнению чиновника, нужный сценарий запустят эффективные удары по территории России, которые приведут к паническим настроениям.

"Вот если будет существенное разрушение экономики на территории России и существенное увеличение этой паничности в социальных настроениях, тогда это будет иметь достаточно быстрые последствия. И тогда, смотрите, параллельно 6-8 месяцев обнуления (российской) экономики при 3-4 месяцах наращивания ударов в глубину РФ. И тогда мы этот год сможем видеть совсем иначе", – подчеркнул Михаил Подоляк

Распад России – интересные новости по теме:

Как сообщал Главред, народный депутат, историк Владимир Вятрович считает, что разделение России на национальные образования – неизбежный сценарий следующих 50 лет. По его мнению, если процесс будет стихийным и неконтролируемым, возможны серьезные последствия для мировой безопасности.

Запад боится распада России, считает бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Николай Маломуж. По его мнению, западный мир опасается неконтролируемого распространения ядерного оружия, что возможно при сценарии развала российского государства.

Россия начнет трещать по швам и повторит судьбу Советского Союза, считает бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун. Как полагает эксперт, страна не сохранится в существующих границах.

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Кто такой Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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