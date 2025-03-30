Известковый налет больше не появится: чем нужно обработать унитаз

Известковый налет в туалете может стать серьезной проблемой, но эксперты советуют простой способ предотвратить его образование с помощью доступных средств.

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Как избавиться от известкового налета - чем нужно обработать унитаз / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как избавиться от известкового налета

Как почистить унитаз уксусом

Известковый налет в туалете может стать постоянной проблемой, но его появление можно предотвратить. Как объяснил Пол Кеннард, эксперт из HomeServe в эксклюзивном комментарии Express.co.uk, одно простое средство домашнего употребления может помочь избежать образования налета. Хотя белый уксус и пищевая сода эффективно растворяют отложения, без профилактических мер проблема быстро вернется.

Главред выяснил, как убрать известковый налет.

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Как почистить туалет уксусом и содой

"Наливание 125 мл белого уксуса в унитаз раз в месяц и оставление его на 30 минут перед чисткой поможет расщепить известковый налет. Для большей эффективности посыпьте немного пищевой соды на туалетную щетку во время чистки", - говорит Пол.

Известковые отложения могут появляться не только внутри, но и снаружи туалета, в частности вокруг ручки сливного бачка.

Чем обработать унитаз, чтобы не образовывался известковый налет

Простое протирание поверхностей детским маслом не только удаляет пятна, но и создает защитный барьер, который предотвращает новые отложения.

Чтобы унитаз оставался чистым, эксперт рекомендует проводить быструю уборку дважды в неделю, а раз в месяц - глубокую очистку с помощью уксуса и соды.

"Чтобы ваш туалет оставался свежим и без известкового налета, рекомендуется проводить быструю уборку дважды в неделю", - пояснил эксперт.

Почему образуется известковый налет

Его причина - жесткая вода, содержащая минералы кальция и магния. После испарения воды эти вещества оседают на поверхностях. Одним из способов борьбы является установка водяных фильтров, смягчающих воду.

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"Щетку для унитаза, о которой часто забывают и на которой накапливаются микробы, следует промывать мыльной водой после каждого использования и еженедельно замачивать в дезинфицирующем средстве. Если вы часто чистите щетку, она может служить годами, но если щетина становится изношенной... замените ее", - сказал Пол.

Очищать щетку можно уксусом, отбеливателем или специальными средствами.

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